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CМИ: США перекрыли дорогу перед российскими военными в Сирии

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  • 20.01.2020, 8:03
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CМИ: США перекрыли дорогу перед российскими военными в Сирии

Российские солдаты направлялись в нефтяное месторождения Румейлан. 

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на турецкое новостное агентство Anadolu.

По данным агентства, инцидент произошел в субботу, 18 января, на территории, подконтрольной курдским военным формированием (американские союзники в регионе). Солдаты США попросили российских военных вернуться в район Амуда, который, как и нефтяное месторождение, находится на северо-западе провинции Эль-Хасака.

В результате российские военные вернулись назад, потому что американские солдаты заблокировали им путь. Агентство отмечает, что в районе Румейлан располагается авиабаза США. Агентство также сообщает, что аналогичный инцидент произошел 16 января, когда россиянам не дали пройти курды.


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