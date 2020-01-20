Мычание — знак согласия: ученые впервые проанализировали голоса коров 20.01.2020, 10:11

У каждой коровы— уникальный тембр голоса.

Согласно исследованию ученых из Сиднейского университета, коровы обладают индивидуальными вокальными характеристиками и меняют высоту издаваемого звука в зависимости от своих эмоций, пишет National Geographic.

Авторы работы исследовали стадо из 13 коров и записали 333 примера вокализации этих животных. При этом ученые оценивали эмоциональное состояние коров и пришли к выводу, что тональность их мычания различается в зависимости от того, испытывает ли животное возбуждение, стресс, волнение или боль. Исследование показало, что коровы используют свой голос, чтобы поддерживать контакт со стадом.

«Все коровы обладают индивидуальными особенностями голоса. Даже не глядя на них я могла определить, какое именно из животных издает мычание», – ведущий автор исследования Александра Грин.

Предыдущие исследования показали, что телята общаются со своими матерями при помощи особого зова, не похожего на мычание их сверстников. Сейчас стало известно, что коровы сохраняют свой уникальный тембр до самой старости.

«Исследование Александры действительно вдохновляет. Как будто она создает Google переводчик для коров», – говорит доцент Сиднейского университета Кэмерон Кларк.

Ранее способность вербально общаться друг с другом приписывалась исключительно людям, однако в последнее время все больше работ доказывают, что многие животные с помощью звуков могут передавать друг другу различную информацию.