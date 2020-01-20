В британской фирме некурящим сделали лишние выходные 4 20.01.2020, 11:15

Таким образом руководитель компании уравнял время отдыха курящих и некурящих.

Дон Брайден, управляющий директор британской компании KCJ Training & Employment Solutions, начал предоставлять сотрудникам, которые не тратят время на перекуры, 4 дополнительных выходных в год, пишет «Нож».

Брайден ввел новое правило, заметив, что когда курящие сотрудники уходят на перекур, некурящие продолжают работать. Выходные стали компенсацией сэкономленного времени.

«Правило одобрили как некурящиеи, так и курильщик, — сказал Брайден. — Я никого не дискриминирую. Я хочу сказать, что если ты делаешь перерыв на сигарету — хорошо, сделай. Никто не против. Но если ты каждый рабочий день делаешь три перерыва по десять минут, то, получается, тратишь на перекуры 16 рабочих дней в год. Даже если ты делаешь только один перерыв на сигарету, в год выходит примерно пять дней».

С помощью нового правила Брайден также рассчитывает отучить часть сотрудников от курения. Им тоже достанутся бонусы: если кто-то не будет курить три месяца, ему дадут один выходной, а если полгода, то два дня.