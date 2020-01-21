«Физруки спасут эту страну!» 21.01.2020, 11:58

Как учитель борется за единственную белорусскоязычную школу района.

Павел Кендысь семь лет работает учителем в небольшом деревенской школе и никогда не имел хлопот с районным начальством. Пока это не надумали объединить его школу из соседней, сообщает «Радыё Свабода».

Учебное заведение в деревне Омеленец в Каменецком районе появилось еще в 19 веке, когда здесь создали народное училище. В межвоенный период действовала польская школа, затем белорусская.

В конце 70-х годов она переехала в два деревянных здания, где размещается и сейчас. В большем - администрация и старшие классы. В меньшем - начальные и столовая.

В настоящее время в Омеленецкой школе 52 ученика и 15 учителей. Вскоре после 1 сентября прошлого года районное начальство постановило ее закрыть, а детей возить в школу в поселок Пограничный за 18 километров. Причина - несоответствие санитарным нормам. В школе нет горячей воды, туалет - на улице.

Средняя школа в Омеленце - единственная белорусскоязычная на весь район (есть еще базовая в Каленковичах). Закрытие очередной белорусской школы могло бы пройти тихо и незаметно. Но не прошло. Взбунтовался местный физрук Павел Кендысь. Взбунтовался так, что о закрытии небольшой школы на краю страны узнали в администрации Лукашенко.

«Директор созвал собрание учителей и рассказал о планах закрыть школу, - рассказывает Павел. - Потом начал по одному учителей к себе в кабинет приглашать. Я прихожу, а у него там таблица. В таблице список учителей, сведения о них и столбик с заголовком: "Желаемое место работы". Директор спрашивает у меня: "Где, Павел, хотите работать?" Я ему говорю - в Омеленецкой средней школе. После этого мы электронную петицию составили, письма в Брест и Минск прислали, и началось. У районного начальства паника. Директор школы мой однофамилец, также Кендысь. Когда Виктор Грицук из отдела образования петицию увидел с подписью Кендысь, то сразу на телефон и в школу звонить».

«Твой телефон уже КГБ прослушивает»

После электронной петиции и обращений в администрацию Лукашенко у преподавателя физкультуры и географии Павла Кендыся начались длительные разговоры с начальством. Сначала с однофамильцем-директором, а потом и с руководителем отдела образования Каменецкого райисполкома Виктором Грицуком.

«Директор-то поехал в Каменец на совещание, оттуда сразу ко мне, - рассказывает Павел. - Это после того было, как сюда tut.by и «Радио Рация» приезжали. Слышу, собака лает. Выхожу из дома, а там директорская «Нива» и он у ворот. Директор мне говорит, что сам Грицук хочет со мной поговорить по телефону. Но мне он звонить не будет, потому что мой телефон уже КГБ прослушивает. Поэтому он позвонит на телефон директора, а тот даст мне трубку. Ну, поговорили мы. Я ему тоже сказал, что хочу, чтобы школа в Омеленце осталась. И что тут можно сделать ремонт, вместо того чтобы все закрывать».

Петицию о сохранении единственной белорусскоязычной средней школы Каменецкого района подписали уже более 2300 человек.

Из райисполкома пришел ответ на обращение с просьбой сохранить учебное заведение. В нем говорится, что в 2018 году на каждого ученика Омеленецкой школы государство выделило 5844 рубля 20 копеек. По словам чиновников, это гораздо более нормативов финансирования по Брестской области, который равен 2606 рублям 61 копейке.

В декабре, говорит Павел, ученики, родители, учителя собрались на очередное собрание. Было и руководство.

«Полный зал в Доме культуры собрался. Я взял микрофон и спросил: «Дети, на каком языке вы хотите учиться?»"Все как один сказали, что на белорусском. После этих слов Грицук встает, говорит, что очень рад, и командует детям - «Уходите». А я говорю ученикам - «Оставайтесь». В результате с помощью директора их из зала вывели».

«Голову оторву!»

Запись спора учителя с чиновником попал в интернет, набрал тысячи просмотров.

Руководитель отдела образования Виктор Грицук позже дал интервью местному блогеру Алексею Голикову.

«Я составил протокол собрания и прислал в администрацию Лукашенко, - продолжает Павел Кендысь. - Еще и жалобу добавил на поведение Грицука и Зайчука (председатель Каменецкого райисполкома Валентин Зайчук. - РС) . За некорректное поведение и игнорирование белорусского языка. Собрали подписи местных жителей - 30 человек. Ответа оттуда пока нет».

Вскоре после декабрьского собрания тактика местных властей изменилась. Виктор Грицук предложил оставить в Омеленце начальную школу-сад. Или базовую вместо средней. Часть учителей согласилась.

«Во вторник, 14 января вдруг директор объявляет родительское собрание, - продолжает Павел Кендысь. - Никогда такого не было, всегда в субботу. А тут вторник. Все поняли, что что-то серьезное будет. Много пришло людей. Обычно мало приходит, а тут много. Сначала директор выступил, потом завуч. А после сам Грицук в зал заходит с заместителем председателя райисполкома Шпаком. Сюда же мягкие кресла принесли, дали «дорогим гостям» слово. А они начали родителей склонять к тому, чтобы те согласились возить детей в школу в Пограничный. Родители не хотят. Спрашивают, почему хотя бы базовую школу не сохранить здесь, почему вообще надо закрывать нашу. Я встаю и говорю - «Уважаемые родители, кто за то, чтобы ваши дети учились здесь?» Конкретное вопрос. Все руки подняли. Грицук на меня - «Сядь! Голову оторву». Я ему говорю - попробуй».

Родители и родные учеников Омеленецкой школы в разговоре со Свободой высказываются осторожно. Признаются, что хотели бы сохранить школу и нет желания отправлять детей в Пограничный. Однако также беспокоятся за детей и переживают, чтобы районное начальство от образования не наделало им вреда. Высказаться открыто под своими именами люди отказались.

«Если они закроют школу, на Омелянце можно ставить крест»

Павлу Кендысю 35 лет. Родился в Сибири, за пять тысяч километров от Омеленца. Родители решили начать там новую жизнь, но вскоре после развала СССР вернулись на Родину. Учился Павел в той же школе, где сейчас работает. После 11 классов пытался поступить в Брест на истфак, но не получилось. Пять лет работал в Беловежской пуще, затем снова пошел в университет, на этот раз на геофак. После учебы устроился в родную школу, где работает уже семь лет.

«Если они закроют здесь школу, то на Омелянце можно ставить крест, - убежден Павел. - Никакая нормальная молодая семья сюда не поедет. Кому это нужно? Сейчас школа, Дом культуры, магазин, почта, детский сад. Был ФАП, но закрыли. Зачем нам здесь ФАП, если есть «прекрасная амбулатория» за 12 километров? Закрыли. Так и школу закроют. Столовая была. Пригнали МЧС, они по кирпичу ее разобрали, и все. И со школой так же. Зачем делать туалет внутри, зачем бойлер вешать, если можно ее просто ликвидировать?»

Пока же Омеленец выглядит ухоженной деревней на несколько сотен жителей. Большинство из них работает в местном сельхозпредприятии. Зарплаты относительно неплохие.

По закону в случае закрытия Омеленецкой школы районное начальство должно предложить Павлу новую работу. Но Павел говорит, что у чиновников много способов найти недостатки в работе учителя и не продлить с ним контракт. Это одна из причин того, что в настоящее время отстаивают Омеленецкую школу фактически два человека. Хотя в начале было больше.

«Учителя разделились на три группы сейчас, - говорит Павел. - Одна - это я и учительница русского языка Вера Николаевна Философ. Она очень умный и морально высокий человек. Она и на первом собрании выступала. Вторая группа учителей фактически заняла «коллаборационистскую» позицию. Среди них есть те, что в начале подписали петицию о сохранении школы, но потом «соскочили», когда я предложил письма в администрацию Лукашенко писать. Им предложили оставить начальную школу, они и довольны. Еще кто-то в стороне наблюдает за всем. Смотрят, чья возьмет. А потом скажут, что были на нашей стороне. Но прорвемся. Физруки спасут эту страну!».

Составлять петиции, писать обращения и размещать новости о ситуации вокруг Амелянецкай школы Павлу Кендысь помогает администратор группы « Каменецкая показуха » в социальной сети «ВКонтакте» Алесь Онищук . Там же появляются записи собраний, посвященных будущему Амелянецкай школы. Онищук «прославился» в районе еще до истории со школой, когда развернул кампанию по замене урн. Результатом этого стало личное знакомство с руководителем райисполкома Валентином Зайчук , который приехал к блогера просто на работу в местное отделение таможни.

Директор Омеленецкой школы, однофамилец Павла Кендыся Николай разговаривать с журналистами Свободы отказался. Сказал, что «он здесь ничего не решает, а лишь выполняет приказы районного начальства».

Глава Каменецкого отдела образования Виктор Грицук в день визита Свободы в Каменец посещал праздничный концерт по случаю 80-летия образования Каменецкого района. В управлении образования сообщили, что по этой причине встретиться с чиновником никак не получится. На предложение поговорить по телефону Виктор Грицук ответил коротко: «До свидания».