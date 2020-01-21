Матеуш Моравецкий: Польша может привлечь еще 1,7 миллиарда евро инвестиций 1 21.01.2020, 13:03

Матеуш Моравецкий

Фото: PAP/Darek Delmanowicz

В Токио состоялся экономический форум с участием польских и японских компаний.

Во вторник, 21 января, в Токио состоялся экономический форум с участием компаний Польши и Японии. Японские инвесторы все больше интересуются Польшей.

Представители нескольких десятков фирм из Японии приняли участие в семинарах, посвященных сотрудничеству в инфраструктуре и энергетике и в сфере непосредственных инвестиций, сообщает «Польское Радио».

Находящийся с официальным визитом в Японии глава польского правительства Матеуш Моравецкий считает, что переговоры завершатся заключением контрактов.

«После сегодняшних переговоров я убежден, что нам удастся привлечь в Польшу очередные инвестиции в размере от 5 до 7 млрд злотых (около 1,2-1,7 млрд евро), появится дополнительная тысяча рабочих мест», - сказал Матеуш Моравецкий.

Глава японского концерна Toshiba Carrier в присутствии польского премьера сообщил об инвестиции, которая будет реализована еще в этом году в Гнезно. 100 млн злотых, более 23 млн евро, будут инвестированы в создание первого в Европе производственно-распределительного центра этого концерна. Инвестиция будет реализована в рамках польской зоны инвестиций.