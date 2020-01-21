Ученые рассказали об отличиях в поведении белок-правшей и белок-левшей 2 21.01.2020, 13:27

Фото с сайта info.sibnet.ru

Белки-правши оказались неумехами.

У животных, по крайней мере — позвоночных, есть одно примечательное свойство. Латерализация — стремление существа преимущественно действовать правой или левой сторонами тела и теми конечностями, которые на этой стороне расположены, пишет «Популярная механика».

Латерализация, будучи свойством мозга, имеет малое отношение к собственно конечностям. Они одинаковы, с точностью до зеркальной симметрии, но полушария головного мозга управляют ими по‑разному. Важно то, что это свойство проявляется у разных индивидуумов неодинаково. Среди людей есть четко выраженные левши, есть правши, а есть и те, кому, в общем-то, все равно, в какой руке держать ложку или компьютерную мышку. Нечто подобное наблюдается и у животных, хотя там латерализацию, по понятным причинам, сложнее отследить.

Есть разные гипотезы относительно того, как латерализация влияет на интеллект. Принято считать, что, в общем, это благо. Соответствующие эксперименты, проведенные на птицах и рыбах, показывают, что когнитивные способности правшей и левшей обычно выше, чем у «нейтралов».

Проверить эту версию попытались ученые из Университета Эксетера. Подопытными в данном случае выступили 30 диких серых белок, живущих в университетском кампусе в Стритаме. Наблюдения за ними позволили понять, какой зверек предпочитает пользоваться правой или левой конечностью. Затем белкам была предложена простая задача: они могли достать арахис из трубки. Но ее диаметр был слишком мал для того, чтобы просунуть в нее голову или обе лапы. Можно выковыривать приз, действуя одной лапой, но для белки это — нетривиальное занятие, требующее напряженной работы мозга.

"«Было высказано предположение, что сильная латерализация делает мозг более эффективным, поскольку каждое полушарие фокусируется на различных задачах», — говорит один из авторов исследования д-р Лиза Ливер (Lisa Leaver). «Это может содействовать выживанию, что объясняет развитие латеральности по всему животному царству»."

Однако, выяснилось, что серые белки не согласны с доктором Ливер. Животные с выраженной латерализацией хуже справляются с поставленной задачей, и вожделенные орешки для них, как правило, недосягаемы.

Очевидно, что люди умнее, но нет уверенности в том, что латерализацией влияет на их интеллект иначе.