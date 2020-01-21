Лукашенко нуждается в психотерапии 8 Валерий Карбалевич

21.01.2020, 14:59

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Валерий Карбалевич

Правитель живет в своей особой реальности.

Во время разговора с председателем Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) Михаилом Ордой Лукашенко анонсировал ряд событий.

В конце февраля планируется провести восьмой съезд Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ). Казалось бы, совсем рутинное событие. Но интересно то, что Лукашенко поручил главе своей администрации и правительства присоединиться к подготовке этого мероприятия. «Если нужна будет поддержка на местах, чтобы могли организовать выборы делегатов, чтобы это было демократично и прилично», - сказал он.

Фокус в том, что ФПБ - формально независимая от государства общественная организация. Так, во всяком случае, она себя представляет, особенно за рубежом. И вот теперь выясняется, что делегатов на съезд будут «выбирать» администрация Лукашенко и правительство, местная вертикаль власти. Вот и вся независимость профсоюзов.

А еще Лукашенко сказал: «Не дай Бог какие-то трудные времена, нам понадобятся и профсоюзы, и комсомол». Это вряд ли. В трудные времена государственные организации развалятся первыми. Как известно, на болото опираться нельзя, пусть оно и очень большое.

Также Лукашенко сообщил, что в 2020 году должна пройти «Всебелорусское народное собрание». Это традиционная форма политической мобилизации правителем своего электората перед президентскими выборами. Прошло уже пять таких собраний. Самое первое состоялось в 1996 году, за месяц до «референдума», на который выносился новая Конституция. Второе - в 2001 году, за четыре месяца до президентских выборов. Третье (2006 г.) и четвертое (2010 г.) ВНС проходили за две недели до выборов, а пятое (2016) - аж через восемь месяцев после президентских выборов.

В определенном смысле проведение ВНС - дань традиции. Они проводятся по аналогии со съездами КПСС в Советском Союзе, которые принимали пятилетние планы.

В общем ВНС вытекают из генезиса, природы существующего режима, они - составная часть его идеологического конструкта. В памяти Лукашенко еще жива победа на выборах 1994 года, когда простой директор совхоза собирал целые стадионы, люди шли посмотреть на «борца» с коррупцией и номенклатурой. Вот тогда и был создан этот идеологический конструкт.

В первые годы в борьбе за свою неограниченную власть с Верховным Советом и Конституционным судом он обращался напрямую «к народу». И механизмами такой апелляции были «референдумы» и ВНС.

Ведь для организации этого «форума» который якобы представляет все население, не нужны никакие законы, регламенты, процедуры. Законодательно проведение ВНС никак не регулируется. Никаких ограничений, кого хочешь, того и назначай в качестве «народных представителей».

Однако по мере кризиса белорусского социальной модели образ «народного президента» начал постепенно размываться. Как известно, от любви до ненависти - всего один шаг. И, кажется, этот тренд развивается.

Но не меняется психология одного человека. Он живет в своей особой реальности, которая далеко не во всем совпадает с той, в которой существует страна.

И вот с помощью ВНС правитель хочет как бы остановить время, убедить всех и самого себя, что его «связь с народом» по-прежнему сильна. Он стремится, пусть бы по форме, восстановить ту эпоху, когда народ собирался на встречу с ним целыми стадионами. Пусть теперь это имитация, но сердце греет.

Таким образом, ВНС - это, кроме всего прочего, еще и сеанс психотерапии, самогипноз, психологический аутотренинг. Выступая перед своими «сторонниками» (а на ВНС других нет), Лукашенко как бы подпитывается. Для него психологически очень важно периодически купаться «в лучах славы». Пусть эти лучи и искусственные. А народ по телевизору видеть очередной съезд КПСС.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»