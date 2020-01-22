Юрий Вернидуб: Не вижу никаких различий между белорусами и украинцами
- 22.01.2020, 11:51
Главный тренер футбольного клуба «Шахтер» из Солигорска дал первое интервью.
Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб рассказал о сходствах и различиях между белорусами и украинцами, пишет «Трибуна».
«В ментальности не вижу никаких различий между белорусами и украинцами.
Белорусы и украинцы – народы, которые в большей степени пострадали во время войны. Через Украину и Беларусь фашисты прошли туда и назад точно также. Поэтому по разрушениям это самые пострадавшие страны. Хотя другие страны считают, что это не так. Что это они выиграли», – сказал Вернидуб в эфире «Спорт-кадра».