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Юрий Вернидуб: Не вижу никаких различий между белорусами и украинцами

  • 22.01.2020, 11:51
Юрий Вернидуб: Не вижу никаких различий между белорусами и украинцами
Юрий Вернидуб

Главный тренер футбольного клуба «Шахтер» из Солигорска дал первое интервью.

Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб рассказал о сходствах и различиях между белорусами и украинцами, пишет «Трибуна».

«В ментальности не вижу никаких различий между белорусами и украинцами.

Белорусы и украинцы – народы, которые в большей степени пострадали во время войны. Через Украину и Беларусь фашисты прошли туда и назад точно также. Поэтому по разрушениям это самые пострадавшие страны. Хотя другие страны считают, что это не так. Что это они выиграли», – сказал Вернидуб в эфире «Спорт-кадра».


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