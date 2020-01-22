Вакансии на белорусском рынке труда, которые воспринимаются как шутка 10 22.01.2020, 13:52

4,302

За какие деньги предлагают поработать белорусам?

Tut.by прошерстил сайты с вакансиями и нашел предложения, которые поначалу (по крайней мере, для Минска) воспринимаются как шутка.

1. Энтомолог (до 200 рублей до вычета налогов)

Центр гигиены и эпидемиологии Партизанского района Минска ищет на полставки специалиста-энтомолога. В обязанности будет входить обследование территорий района и оздоровительных лагерей за городом, анализ энтомологических показателей и еще пара задач.

За это потенциальному сотруднику предлагают до 200 рублей на руки. И это — подчеркивает работодатель — еще до вычета налогов.

2. Продавец непродовольственных товаров (до 300 рублей)

Это тоже вакансия на три дня в неделю, во время которых предлагают поработать продавцом непродовольственных товаров. Каких именно, в вакансии не указано, но работодателем является торгово-строительное предприятие «ЭлитИнтерСтрой Плюс», так что вряд ли речь о косметике. Занятость, кстати, при этом в вакансии указана «полная».

Удивляет другое: максимум за 300 рублей каждые четверг, пятницу и субботу вам придется работать с 10.00 до 20.00. В обязанности входит приемка товара, подготовка его к продаже, обслуживание покупателей как в торговом зале, так и на кассе, ведение отчета, контроль сроков и поддержание чистоты. Ах да! Ездить придется в район рынка Ждановичи.

3. Уборщица офисных помещений (210 рублей)

Вакансия тоже предполагает работать три дня в неделю (понедельник, среда, пятница) с 14.00. Тем не менее, даже за 210 рублей это кажется не самым привлекательным занятием.

Ездить нужно на Логойский тракт — и в принципе это все, что, кроме графика, сообщается в объявлении.

4. Водитель-экспедитор (от 400 рублей)

На фоне других предложений по работе водителей эта выглядит непривлекательно. Еще бы: обещают всего 400 рублей, пока остальные заманивают зарплатами от 800. Правда, в вакансии есть уточнение: занятость будет лишь один день в неделю — среду.

Нужно развозить тираж газеты по торговым точкам Минска, а еще по возможности заниматься выкладкой этого самого тиража. Пишут, что оплата сдельная и студентам тоже можно. Но нужна своя машина и ИП.

Впрочем, есть еще одно любопытное место для водителя, которое тоже выглядит не так привлекательно по деньгам на фоне других. Это водитель на полную ставку за 550 рублей в «Мастацкую літаратуру», но здесь за эти деньги предлагают полную занятость. Зато рядом с книгами и искусством.

5. Парикмахер (от 350 рублей)

За эти деньги вам нужно делать стрижки на уровне «хорошо-отлично-превосходно» и поддерживать рабочее место в чистоте. Подчеркивается, что могут быть поощрения и точно есть перспектива роста.

Вот правда вряд ли кто-то поедет аж в Шабаны за такие деньги.

6. Фасовщик-упаковщик (от 250 рублей)

Отметим сразу: здесь четко говорится о 0,5 ставки, причем так же четко описан график работы — с 14.00 до 18.00, только по будням. Работодатель подчеркивает, что очень ждет студентов, которые учатся в первую смену.

Из неприятного — потребуется заморочиться с санитарной книжкой. Зато обещают возможности роста, офис в центре города и премии за перевыполнение плана. Если устроитесь, вам придется печатать этикетки, фасовать кондитерские ингредиенты, контролировать их срок годности и все такое.