Путин задумался о возведении Великой русской стены 3 22.01.2020, 16:51

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ФОТО: BLOOMBERG

Она должна будет проходить через четыре области РФ.

Президент России Владимир Путин задумался о возведении Великой русской стены. Об этом он заявил в среду, 22 января, во время встречи с представителями общественности в городе Усмань Липецкой области, передает «Комсомольская правда».

Путин намерен обратиться в профильные ведомства для изучения инициативы, а также рассмотрения ее перспектив и возможного финансирования. «Посмотрим, что там можно сделать… Это интересно», - заявил президент РФ.

Идею построить подобную стену Путину предложил президент местной научной организации Александр Бессуднов. По его мнению, памятник архитектуры можно было б возвести по линии Белгородской засечной черты, выполнявшей в XVII веке защитную функцию. «Есть маленькая неравноправность, потому что у Си Цзиньпина есть Великая (китайская – ред.) стена, а у нас нет», - пояснил Бессуднов. Стоит отметить, что Великая китайская стена проходит по северному Китаю на протяжении 8851,9 километров.

Длина стены со всеми ответвлениями составляет 21 тысячу 196 километров. Ее толщина в основном составляет около 5-8 метров, а высота чаще всего около 6-7 метров. Одно из названий стены - «Земля драконов».