Таксисты ответили МАРТ: Почему вы слушаете только тех, кто организовал «крепостное право»? 3 22.01.2020, 22:24

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Таксисты написали новое письмо.

В понедельник таксисты требовали поднять тарифы и грозили блокировать деятельность машин, принимающих заказы. Во вторник на встрече с руководителями служб в МАРТ было отмечено, что тарифы могут снизиться, ведь на рынок приходят новые игроки. Сегодня таксисты вновь пишут: беседовать стоит с простыми водителями, а не с директорами. Минтранс тем временем опубликовал план по наведению порядка в сфере, передает onliner.by.

Позиция МАРТ: идет конкурентная борьба, развитие конкуренции — это равный доступ на рынок. С приходом игроков, работающих с мобильными приложениями, возникла «проблема роста». К нам приходят новые операторы, которые тоже являются конкурентами Uber, «Яндекс.Такси». То есть идет конкурентная борьба в этой сфере. Потому тарифы могут упасть еще ниже.

Новое письмо таксистов

Фразе о падении тарифов составители первого письма-ультиматума уделили меньше внимания, чем самому факту, что в МАРТ пригласили руководителей фирм, а не работников. Вот что пишут таксисты:

«Почему Вы не хотите услышать нас, простых водителей такси? Мы, водители автомобилей-такси, просим МАРТ организовать встречу с нашей инициативной группой, а также с участием представителей Минтранса, МНС и Минтруда. Мы не хотим дестабилизации на рынке перевозок автомобилями-такси. Мы не хотим перекрывать движение. Мы не хотим нарушать общественный порядок. Мы хотим, чтобы Вы услышали простого водителя, ИП, который работает самостоятельно, а не принимает на работу по пятьдесят водителей.

Мы не „бомбилы“, которые стоят у столба и ждут „жертву“. Мы работаем, мы уплачиваем налоги, взносы в ФСЗН, стараемся выполнять все требования нашего законодательства. Мы самостоятельно создали себе рабочие места, самостоятельно приобрели автомобили и оформили в соответствии с требованиями Правил автомобильных перевозок пассажиров.

Мы хотим, чтобы нас услышали, а не слушали только тех, кто организовал „крепостное право“».

Стоит отметить, что на встрече в МАРТ было высказана идентичная просьба: встретиться с несколькими представителями группы без посредников в виде СМИ.

План по урегулированию

В среду также поступила информация от Минтранса — там распространили обещанный план мер по наведению порядка в сфере такси. Перечислим эти действия.

Лицензирование. Проработка во взаимодействии с бизнес-сообществом вопроса введения лицензирования деятельности в области автомобильного транспорта при выполнении перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, в том числе при перевозках автомобилями-такси.

Статус аренды авто с водителем. Нормативное закрепление в законодательных актах вопросов в части конкретизации сторон договоров аренды ТС с экипажем, их прав и обязанностей, а также установления запрета на выполнение перевозок пассажиров в регулярном сообщении под видом перевозок в нерегулярном сообщении.

Дополнения в КоАП. Подготовка предложений об изменении Кодекса РБ об административных правонарушениях в части усиления ответственности автомобильного перевозчика за необеспечение требований безопасности, а также за нарушение требований к оформлению и (или) оснащению транспортных средств при перевозках пассажиров.

Обязательные тахографы. Проработка вопроса об установлении обязанности по использованию тахографов при выполнении внутриреспубликанских автомобильных перевозок пассажиров.

Регулирование конкурсов на перевозки. Внесение изменений в нормативные правовые акты по вопросам проведения конкурсов на право выполнения автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении с учетом практики их применения.

Статус проверок Транспортной инспекции. Внесение изменений в отдельные постановления Совета Министров Республики Беларусь в части уточнения функций Транспортной инспекции при проведении камеральных проверок.

Диалог со службами. Проведение разъяснительной и информационной работы (конференций, семинаров, круглых столов, опрос участников рынка автомобильных перевозок пассажиров, публикации в средствах массовой информации) по вопросам выполнения автомобильных перевозок пассажиров.

По мнению Минтранса, реализация указанных мероприятий позволит создать условия для устойчивого функционирования рынка автомобильных перевозок пассажиров.

Отчет МАРТ

На встрече в министерстве присутствовали службы: «Яндекс.Такси», «135», Nextapp, «7788», Белорусский союз транспортников, «7220», «7330», «Столичное такси», Ассоциация профессиональных перевозчиков пассажиров, «Лайм такси», Bavaria, «152», IQ Taxi, «184». «Всеми участниками встречи было высказано мнение о том, что ряд предложений, высказанных в обращении водителей такси, являются неприемлемыми, — говорится в сообщении. — Было отмечено, что все возникающие вопросы необходимо решать цивилизованно и открыто. Существующие проблемы функционирования рынка услуг такси уже рассматриваются. В МАРТ в 2019 году создана рабочая группа по вопросам развития конкуренции на рынке перевозок пассажиров автомобилями такси. Также заместитель премьер-министра Кухарев 26 ноября 2019 года утвердил комплексный план мер по наведению порядка в сфере».

В ближайшее время будет проведено очередное заседание рабочей группы, в ходе которого планируется рассмотреть поднятые в обращении вопросы.