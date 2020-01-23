В Цюрихе противники Давосского форума схлестнулись с полицией 23.01.2020, 9:15

Фото: DPA

Есть раненые.

В Цюрихе произошли столкновения между противниками Всемирного экономического форума (ВЭФ) и полицией, в ходе которых полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. Об этом в ночь на четверг, 23 января, сообщила швейцарская полиция, отметив, что радикально настроенные демонстранты зажигали файеры и бросали в полицейских бутылки, сообщает dw.com.

Три человека были задержаны. Прохожий, получивший ожоги, и полицейский, о ранении которого нет никаких подробностей, были отвезены в больницу. Отмечается, что беспорядки произошли в ходе согласованной с властями акции "Цюрих против ВЭФ", в которой приняли участие несколько сотен человек.

Ежегодный Давосский форум проходит с 21 по 24 января. Его организаторы сообщили о присутствии на нем 3000 официальных лиц из 117 стран. Среди приглашенных гостей - президент США Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), президент Украины Владимир Зеленский и экоактивистка Грета Тунберг.