Бунтующие таксисты: В крайнем случае можем перекрыть город 10 23.01.2020, 10:31

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Чего добиваются столичные перевозчики?

Главная тема этой недели - столичные таксисты, которые через СМИ требуют от сервисов и агрегаторов повышения тарифов. В противном случае уже с 31 января они всерьез намерены блокировать деятельность таких перевозчиков.

Чтобы понять, что стало причиной подобных радикальных мер, Автобизнес пригласил в редакцию трех представителей инициативной группы и попросил растолковать свою позицию. Все собеседники - водители такси, ИП, берущие заказы от крупных служб такси вроде 7788 или 135. Имена они просили не называть, поскольку на них "уже и так вылилось много грязи".

"Просим выдать чек - они его выдать не могут"

- Наша цель не блокировка и не поднятие тарифов на колоссальный уровень, - начинают речь таксисты. - Настоящая цель, ради чего мы организовываем людей, - мы хотим вернуть сферу такси на легальные рельсы.

Низкие тарифы - это само собой. Мы понимаем, что такими они стали из-за сложившейся экономической ситуации. Нас возмущает другое - существенные нарушения есть и в основных службах, но они не столь очевидны и не так влияют на ситуацию, как нынешнее положение дел с Яндекс.Такси.

К примеру, по нынешнему законодательству автомобили-такси обязаны быть оборудованы таксометром. Требований очень много, это одно из них. Мы сами неоднократно вызывали Яндекс.Такси, ездили с ними и в конце поездки просили выдать нам чек из таксометра. Такой чек они выдать не могут - по нашим оценкам у 90 процентов водителей Яндекс.Такси только кассовый аппарат, который в такси запрещен.

В таксометре же указаны машина, водитель, время посадки, километраж, абонирование. А из кассового аппарата выходит чек с надписью "Спасибо за покупку!". А что купили? Такси оказывают услугу! Чек из кассового аппарата - это не документ, он даже в суде не годится.

При поездках с Яндексом в качестве пассажиров мы просто отказывались платить, раз нет таксометра. Споры неоднократно оканчивались вызовом милиции. Милиция передавала материалы транспортникам, Транспортная инспекция штрафовала водителей или перевозчика. При этом милиция в наших действиях - неоплате проезда - нарушений не находила.

"Мы хотим наведения порядка и постоянного контроля"

В 2013 году Министерство транспорта ввело оклейку автомобилей-такси. Все водители возмущались, потому что приходилось портить автомобили. Тем не менее мы понимали, что это визуальный контакт с клиентом, а он в свою очередь понимал, что тут его не обманут. Затем ввели СКНО, таксометр, терминалы. С 23 января 2018 года агрегатор Яндекс.Такси был официально признан диспетчерской такси - таким образом, все машины Яндекса - это официально такси. Соответственно они все должны быть оборудованы по закону (Автобизнес в свое время посвящал этому вопросу отдельный материал. - Прим. ред.).

Такси нужно проходить техосмотр дважды в год. Это нас абсолютно устраивает: машина за полгода в такси "убивается", все изнашивается, поэтому контроль необходим. Даже завышенные страховки влияют на безопасность - это спасает в первую очередь нас. Но есть нюансы - тот же двойной техосмотр влечет еще и двойную оплату дорожного сбора. Для автомобилей, возящих опасные грузы, этот налог разделили пополам. Почему так не сделать для такси? Тогда и проблема с техосмотром такси будет решена.

Бардак был всегда, но если раньше кто-то не проходил двойной техосмотр или не сделал страховку, то он за это отвечал. А сейчас кто отвечает? Большинство автомобилей-такси в Минске - нелегалы. Поэтому мы хотим именно наведения порядка и постоянного контроля.

Наши машины видно - есть плафон, "шашки", оклейка по стандартам. Оклейка Яндекса не регламентирована - и за это всего лишь штраф две базовые.

"Работаю полгода, нигде не трудоустроен"

А кто такой водитель Яндекс.Такси? Это в том числе иностранные граждане, их на данный момент много, студенты с небольшим стажем вождения, по нашей информации, алиментщики и прочие. Почему они все пошли туда? Им разрешили возить за наличные, с них они не платят налоги и алименты, только идет комиссия Яндексу и перевозчику.

Как это работает? Создается "левый" аккаунт на Иванова Ивана Ивановича, машина у него, допустим, красная Lada Vesta. Вместо нее на заказ приезжает белая, а водитель Петров Петр Петрович. Контроля нет.

Приезжает много иногородних, чтобы подработать в выходные. Мы все понимаем, но, будьте добры, соблюдайте законодательство. Тогда не будет никаких вопросов. Когда мы ездили с водителями Яндекс.Такси, то все им спокойно объясняли, как должно работать. Отвечают: "А я вообще не в курсе. Работаю полгода, нигде не трудоустроен. В парке 18 машин, на них один кассовый аппарат".

Привлечь внимание к проблеме мы могли только фразой "таксисты готовы перекрыть город". На самом деле на такие меры мы пойдем только в самом крайнем случае. Нашей настоящей целью было донести информацию до Министерства транспорта и налоговой инспекции.

Мы занимаемся этим вопросом уже больше года. Ответы идут из Транспортной инспекции, налоговой - мы их все собираем. В них пишут, что "проверка проведена, виновные наказаны". Перевозчик, у которого 300 машин, наказан на две базовые - это смешно.

По нашей информации, водителей без таксометра даже начали предупреждать, чтобы не доводили дело до милиции. Мол, "я провез бесплатно, до свидания". Перевозчик эту поездку возместит.

"Парки сами повысят тарифы, а не мы"

В год один индивидуальный предприниматель платит ФСЗН в размере 1380 рублей. А теперь представьте, что у вас 10 водителей, никто не трудоустроен. Экономится нормальная такая сумма! Вот почему у Яндекса такие тарифы.

При этом водители нередко возят на "отменах": приезжают и просят пассажира отменить заказ, везут за сумму, которая указана в приложении. У них 5 рублей - у нас 7 за ту же поездку, но с 5 не идет ни рубля налога.

Конкуренция - это нормально, мы за нее. Но как можно конкурировать с нелегалами? Задача у нас неподъемная - заставить контролирующие органы и чиновников работать на нас. При этом к 2015 году им удалось навести порядок - таксисты боялись транспортного инспектора больше, чем гаишника! Значит, контроль возможен?

Парки купили машины в лизинг, им его нужно отбивать, учитывать, что через 2-3 года эти авто превратятся в хлам и нужно собирать на новые. Таксометры, терминалы, СКНО и прочее мало установить - еще нужно и ежемесячно обслуживать, а это платно. Если всех водителей правильно устроить на работу, то надо за них платить ФСЗН. Расходы парков тогда вырастут настолько, что они пойдут просить повысить тарифы, а не мы. Но мы от этих целей не отказываемся.

"Пропуск в профессию стал нулевым"

- В письме говорится о блокировке служб такси, если ваши требования не удовлетворят. Каким образом?

- Законным. Соберемся человек 50, каждый совершит по 5 поездок. Все зафиксируют - это 250 поездок. Соответственно 250 писем полетят в налоговую. Стоять с плакатами необязательно. Разные интернет-ресурсы нас поддерживают, но преследуют откровенно политические интересы. Нам это не надо, это не революция, мы не собираемся драться с ОМОНом. Мы за равные условия труда.

Заседание МАРТ во вторник? Это было "ни о чем", просто отчет о проделанной работе. Не с теми людьми нужно разговаривать.

- Сколько зарабатывает водитель в Яндексе и сколько в традиционной службе?

- Сейчас рассчитаем. В среднем за 8 часов водитель традиционной службы такси зарабатывает 80 "грязных" рублей. Больше - только если попался какой-то щедрый клиент или в аэропорт нужно съездить. Пробеги в среднем 150-180 километров, когда водитель себя чувствует адекватно. Из 80 рублей нужно отложить на налог и заправку. Только ФСЗН - это 3,8 рубля в день. Итого: чистыми остается 50 рублей, умножаем на 20 рабочих дней - вот вам и средняя зарплата за месяц.

Но это если вы индивидуальный предприниматель и не платите за аренду машины. Если работаешь на перевозчика, то нужно трудиться больше: 35-40 рублей отдать за машину, заработать на бензин. Увеличивается продолжительность трудового дня.

У водителей Яндекс.Такси та же ситуация. Им приходится работать 12-16 часов. Если взять средний заказ за 5 рублей, отнять комиссию Яндекса, то за 12-16 часов получаются примерно 60-70 рублей чистой прибыли. Но не нужно обслуживать таксометр, откладывать на налоги, можно отменять заказы и прочее. Кстати, в той же службе 7788, даже если клиент отказался от заказа, за него заплатит водитель.

График работы не соблюдается, оттого и столько аварий у Яндекс.Такси. Водителя традиционной службы легко можно проверить, во сколько он включил таксометр, а во сколько выключил. Если время составит больше 12 часов, его могут оштрафовать. А что сделают с водителем Яндекс.Такси? Как проверить, сколько он отработал?

Из-за Яндекс.Такси пропуск в профессию стал нулевым. Там работают люди, которые просто не могут быть таксистами. Могут ездить даже "бесправники". Какой доктор/механик? Сколько часов работает водитель, в каком он состоянии? Все традиционные службы за этим следят. К примеру, поступила жалоба от клиента - водителя вызывают и разбираются. Водители Яндекс.Такси же вообще могут высадить пассажира - мол, "вы мне не нравитесь, до свидания". Это никуда не годится. Какая же тогда это сфера услуг?

Как-то вез таджика, молодого парня. Он мне рассказал, что работает в Яндекс.Такси. Но как он туда устроился? Должна быть специальная медицинская справка, знание русского языка на худой конец.

В наших чатах описывалась история, как водитель с аккаунтом Яндекс.Такси не работал с ними полмесяца и решил поиздеваться, написал в их техподдержку: "Такого-то числа вез пассажира, он мне вымазал сиденье". Через 10-15 минут ему прилетает ответ: "Уважаемый водитель, мы сожалеем, вот вам промокод на мойку". Водитель пишет: "Так заказа не было, что вы мне присылаете?" - "Понимаем ваше негодование, обратитесь на мойку". Абсурд!

Были в Солигорске пару дней назад. Местные водители, которые работают в Яндекс.Такси, вообще говорят, что работают в каршеринге. И это не один - мы вызвали десятерых, и они все так отвечали. Вот такая печальная ситуация.

"Мы тоже против чеков на 63 рубля за 2 километра"

Пускай на рынок приходит кто угодно, в том числе Bolt. "Ипэшнику" абсолютно не важно, что катать, - сегодня покупаю заказы у 152, а завтра сам подключусь к Яндексу и буду ездить на его заказы. Главное - законно.

Порядок будет выгоден всем, в том числе пассажирам. Мы тоже против чеков на 63 рубля за 2 километра. Когда стали появляться поездки из аэропорта за 300 рублей, пассажиры начали кричать.

В инициативной группе нас 70 человек, все индивидуальные предприниматели. Вчера мы делали опрос в своей группе, кто готов выехать на проспект и двигаться по нему со скоростью 10 километров в час, - из трех чатов набралось порядка 900 человек. Можно поставить город в очень серьезную пробку.

Мы собираем и собирали бумаги из поездок с Яндекс.Такси в качестве пассажиров. В Бресте местные активисты сделали около 200 таких поездок и направили письма в госорганы. По этому поводу вроде бы приезжал замминистра по налогам и сборам. Взбучку устроили не только нелегалам, но и контролирующим органам. Вроде бы порядок навели - практически все Яндекс.Такси в Бресте ездят оклеенные и с таксометрами на видном месте. Значит, можно навести порядок?