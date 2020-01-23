«Знаешь, почему у нас такие цены на все бешеные?» 16 Андрей Войнич, телеграмм-канал «Европейская Беларусь»

23.01.2020, 10:41

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Андрей Войнич

Одна из тысячи манипуляций властей по «сравнительно честному отъему денег».

Столкнулся случайно на просторах ВК с одногруппницей, разговорились, предложила встретиться, попить кофе.

Встретились в городе, и при общении рассказала мне очень интересный феномен, который многое объясняет в процессах особого экономического пути Беларуси.

Работает она (по образованию - медик) в фирме, занимающейся растаможкой. Фирма частная, работа как правило, заключается в подборке нужных параметров для тех или иных товаров, не подходящих под определенные государством категории. Но бывает и что просто приходится "договариваться" с таможней. И вот что интересного она рассказала :

"Знаешь почему у нас такие цены на все бешеные? Потому что государство в принципе не заинтересовано в поставках дешевых товаров.

Вызывает меня срочно на таможню один мой клиент, везет обычные яблоки, из Европы, и это проблема. Ведь закупочная цена яблок - 10 копеек за килограмм и таможня просто отказывается их пропускать, потому что есть негласный установленный нижний порог стоимости любого товара.

Таможенник прямо говорит, что при цене в 10 копеек государство ничего не заработает.

Ставьте закупочную цену в 2.5 рубля, тогда растаможим. В итоге выходит, что предприниматель платит изначально больше, чем эти яблоки стоят. Сверху накидывает проценты, покрывающие растоможку, перевозку, хранение и тд. и цена этих яблок для конечного потребителя будет не должные 25-30 копеек, а навязанные государством фактически 3-5 рублей за килограмм. И эта схема касается абсолютно всего, любых товаров, пересекающих границу Беларуси."

Думаю, стоит задуматься над тем, как обирают нас власти, ведь это только одна из сотен возможных махинаций с нашими карманами.

Андрей Войнич, телеграмм-канал «Европейская Беларусь»