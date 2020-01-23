В Австралии обнаружили следы древней цивилизации 1 23.01.2020, 11:30

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Найденные постройки по возрасту старше пирамид в Египте.

Благодаря масштабным пожарам в Австралии удалось обнаружить ранее неизвестные науке следы древней цивилизации. Она была создана жителями региона Гундитжмара порядка 6,6 тысячи лет назад, передает lenta.ua.

В результате пожаров оказалась обнажена неизвестная ранее система древних каналов и возведенных из камня домов, которые расположены в юго-западной части местного штата Виктория.

Найденные постройки по возрасту старше пирамид в Египте. Система каналов выкладывалась камнями и была задействована в процессе ловли угрей. Хотя о следах представителей Гундитжмара ученые знали и ранее, исчезнувшая в результате огня растительность раскрыла новые масштабы цивилизации.

Находку намереваются изучить археологи, на фоне чего уже стартовала аэрофотосъемка с применением специального ПО. Существует вероятность того, что вымершая культура окажется более развитой и сложной, нежели считалось.