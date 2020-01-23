Эксперт: Беларусь готовится к девальвации рубля 6 23.01.2020, 12:57

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Рублей становится слишком много.

Состояние валютного рынка Беларуси еще не стало критическим, но девальвационные ожидания уже явно поднялись: физически лица увеличили объем покупки валюты в декабре до максимального уровня за три года, и начали более активно наращивать свои валютные сбережения в банках, пишет Владимир Тарасов для «Белрынка».

Вызвано это проблемами, которые возникли в отношениях Беларуси и России в конце 2019 года. Президентам двух стран так и не удалось подписать новые интеграционные документы, в связи с чем Россия не снизила цены на нефть и газ, поставляемые в РБ. Поставлять нефть согласились только компании тесно связанного с РБ российского бизнесмена Михаила Гуцериева, но только в январе и в объеме, которого хватит только на внутренние нужды РБ. Таким образом, Беларусь на время полностью лишилась доходов от нефтяного экспорта, а сейчас, после его возобновления, чистый доход от экспорта значительно снизится, так как нефть, альтернативная российской, будет обходиться белорусским НПЗ дороже. Могут возникнуть и другие проблемы в отношениях с РФ.

Такие соображения увеличивают привлекательность иностранной валюты, что проявилось уже в декабре 2019 года.

Население может стать чистым покупателем валюты

В частности, физические лица за месяц купили иностранной валюты на 929,3 млн. долларов, что оказалось максимальной величиной для данного параметра с августа 2015 года. По сравнению с ноябрем текущего года покупки в декабре выросли на 142,2 млн. долларов, а по сравнению с декабрем 2018 года – на 200 млн. долларов. Это явное следствие конфликта РБ и РФ, так как в декабре 2018 года спрос на иностранную валюту со стороны населения, хотя также вырос по сравнению с предыдущим месяцем, но ненамного.

Объем продажи валюты физическими лицами в декабре прошлого года тоже значительно увеличился по сравнению с ноябрем: на 96,7 млн. долларов – до 886,3 млн. долларов. Это далеко не рекорд, даже в августе продажи были выше. Но продажи оказались на 179,8 млн. долларов больше, чем в декабре 2018 года. Похоже, что некоторые жители Беларуси решили реализовать валюту по выросшему курсу, как это бывало ранее после ослабления рубля.

В результате физические лица в декабре прошлого года купили валюты больше, чем продали, на 43 млн. долларов. В декабре прошлого года чистые продажи составляли 21,9 млн. долларов. Данный параметр остался сравнительно небольшим, тем не менее, негативная динамика налицо, и это несмотря на все усилия Нацбанка по снижению привлекательности иностранной валюты.

В сумме за весь 2019 год физические лица купили валюты на 9 165,6 млн. долларов, а продали – на 9 763,3 млн. долларов. Таким образом, в целом за год они реализовали валюты в чистом выражении на 597,7 млн. долларов. Чистая продажа в 2018 году составляла 1 114,8 млн. долларов, то есть почти в 2 раза больше, чем в 2019-м. Если такая тенденция сохранится, то в текущем году население РБ может купить валюты больше, чем продаст.

Рост спроса на валюту со стороны физических лиц в декабре сопровождался увеличением суммы их валютных депозитов в банках.

Жители Беларуси в 2019 году увеличили свои валютные сбережения в банках на 405 млн. долларов, а за декабрь – на 58,7 млн. долларов (до 7 538,1 млн. долларов).

В наибольшей степени увеличились переводные депозиты населения, то есть, в основном, средства на их банковских карточках. Они выросли за год на 286,5 млн. долларов и достигли 1 321,7 млн. долларов. В декабре прирост составил 36,7 млн. долларов. Срочные депозиты физических лиц в декабре поднялись на 22 млн. долларов – до 6 216,3 млн. долларов. Но за год они приросли всего на 118,4 млн. долларов.

Юридические лица за год увеличили свои валютные сбережения в банках на 528,2 млн. долларов. предприятия положили в депозиты сразу 295,3 млн. долларов. В сумме валютные сбережения физических и юридических лиц выросли за год на 933,2 млн. долларов и достигли 12 044,5 млн. долларов.

В то же время, стоимость банковских ценных бумаг в иностранной валюте, находящихся вне банковского оборота, в 2019 году снизилась на 230,6 млн. долларов и составила 732,6 млн. долларов. В декабре она сократилась на 64,3 млн. долларов.

Рост валютных сбережений населения и предприятий в 2019 году произошел, несмотря на значительное снижение ставок по депозитам, номинированным в иностранной валюте. Так, средняя ставка по новым краткосрочным валютным вкладам населения в белорусских банках в декабре 2019 года упала до 0,35% годовых с 0,73% в декабре 2018 года. Ставка по долгосрочным валютным депозитам населения в декабре 2019 года снизилась до 1,4% с 1,88% годовых в декабре 2018 года.

Рублей становится слишком много

В 2019 году значительно выросли и рублевые средства предприятий и населения, размещенные в банках, что также, помимо напряженности в отношениях РБ и РФ, создает условия для девальвации рубля: рублевая денежная масса в РБ за год увеличилась на 4,6 млрд. рублей (27,4%) и достигла 21 523,3 млн. рублей.

Основной вклад в это внесли юридические лица, срочные депозиты которых за год выросли на 1 379 млн. рублей – до 4 746,7 млн. рублей. Население тоже постаралось, увеличив свои срочные рублевые вклады за год на 1 120,6 млн. рублей – до 5 131,4 млн. рублей. Выросла и стоимость рублевых ценных бумаг, выпущенных банками и находящихся вне банковского оборота: на 465,7 млн. рублей – до 1 370,4 млн. рублей.

Притоку средств на рублевые депозиты способствовало сохранение сравнительно высоких процентов по рублевым депозитам, которые в декабре 2019 года оказались примерно на уровне декабря 2018 года, и это несмотря на то, что Нацбанк снизил ставку рефинансирования с 10% до 9%, а также избыток рублевых ресурсов, возникший в банковской системе РБ.

Так, средняя ставка по новым рублевым вкладам физических лиц на срок до 1 года, хотя и снизилась в декабре до 8,7% годовых с 8,79% в ноябре того же года, но за год почти не изменилась (в декабре 2018 года данная ставка равнялась 8,67% годовых). А средняя ставка по новым рублевым вкладам населения на срок свыше 1 года, в декабре прошлого года опустилась до 11,74% годовых с 12,06% в ноябре, и оказалась немного ниже аналогичной ставки в декабре 2018 года, когда та равнялась 11,9% годовых.

Прогноз

Таким образом, в настоящее время в Беларуси резко выросли риски новой девальвации рубля. Если население и предприятия увеличат объем приобретения валюты, то в условиях сокращения валютной выручки от экспорта спрос на валюту на внутреннем рынке может превысить предложение, что приведет к снижению курса белорусского рубля по отношению ко всем основным валютам, торгуемым на БВФБ. Если спрос станет ажиотажным, то не исключена и девальвация, так как рублей на покупку валюты у населения и предприятий хватает, а Нацбанк не станет препятствовать обвалу рубля, чтобы сохранить резервы.