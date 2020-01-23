День сурка 2 Леонид Фридкин

23.01.2020, 14:12

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Кадр из фильма «День сурка»

Для застройщиков и посредников.

Белорусскому бизнесу давно пора усвоить: никакие отдельные поблажки не меняют основы социально-экономической модели. Для закрепления ключевая аксиома регулярно повторяется почти на каждом совещании Лукашенко с правительством - в т.ч. 14 января. При этом очередной пинок обещан любителям рыночной наживы в сфере строительства жилья, а заодно посредникам.

Прежде всего Лукашенко дал отповедь любителям реформ. «Принципы государственной экономической политики, которую мы формировали годами, останутся неизменными, - заявил Александр Лукашенко. - Как бы кто ни рыдал и ни стенал, что кому-то нужны перемены». Т.е. какие-то перемены будут - «потому что жизнь не останавливается». Но только такие, которые не направлены на слом нынешней политики.

Вопрос о том, что «абсолютно спокойные, не революционные» перемены ведут не столько к эволюции, сколько к деградации экономики и общества, обсуждать на высшем уровне явно не собираются. Есть более сложные и насущные проблемы. Например, как повысить эффективность работы государственных предприятий.

Чиновники продолжают верить, что у этой задачи есть решение. Один из вариантов содержится в проекте указа, где среди прочего планируется исключить из деятельности госпредприятий «недобросовестные формы посредничества».

Сделать это власти пытались неоднократно. За 20 лет они уже проиграли несколько раундов этой борьбы: от ограничения оптовых наценок и приснопамятного указа от 7 марта 2000г. №117, которым посредническую деятельность почти 11 лет пытались «упорядочить», до скандального постановления Совмина от 28 июля 2009г. №991, фактически запрещавшего посредничество и отмененного в день вступления в силу. Не удаются и другие попытки если не искоренить, то как-то ограничить деятельность посреднических структур: формально она ничем не ограничена. Наличие лишних (с точки зрения контролеров) снабженческих и сбытовых цепочек остается предосудительным, но найти в них криминал затруднительно.

Сейчас Лукашенко в очередной раз попенял, что посреднические услуги могут занимать 30-50% в себестоимости продукции. В придачу «дожились до того, что производимые товары в Беларуси через посредников продают белорусским же предприятиям».

Лукашенко попытался выяснить у участников совещания, позволит ли новый указ высвободить дополнительные средства для повышения зарплаты на предприятиях. В официальном пресс-релизе не уточняется, был ли дан ответ. Лишь первый вице-премьер Дмитрий Крутой признался, что полностью запрещать участие посредников в закупках нецелесообразно: часто оно необходимо и позволяет производителю сэкономить на сбытовых и транспортных расходах. Это признают все заинтересованные органы, включая силовые.

По словам Крутого, от этой проблемы страдают все страны, даже самые развитые, и не находят единых универсальных рецептов ее решения. Кроме того, в Беларуси появились новые тенденции. Когда-то главные проблемы крылись в участии посредников в поставках отечественной продукции на экспорт. При этом основная коррупция гнездилась в товаропроводящих сетях и внешней дебиторской задолженности. В последние годы коррупция расплодилась уже во внутренних закупках, прежде всего у госорганизаций.

По-видимому, поправки в законодательстве о госзакупках кардинально ситуацию не улучшили, раз потребовалось дополнять их указом. Но по сути посредничество - это вся торговля. Обычно поставки ведутся через региональных дилеров и дистрибьюторов. Такую же роль играют компании, занимающиеся сбытом отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках. Они берут на себя маркетинг, логистику и прочие порой весьма дорогостоящие хлопоты и являются неотъемлемой частью экономического механизма. Но иные предприятия - как государственные, так и частные - тащат целый шлейф посреднических компаний, работающих по весьма сомнительным схемам. Манипуляции с ценами (иногда в разы) позволяют скрывать выручку, завышать затраты, выводить огромные суммы в офшоры или просто в карманы отдельных лиц. Не остаются внакладе и чиновники, от которых зависит одобрение проектов и контрактов. Такие проблемы действительно есть везде, но особенно там, где велика доля госсектора. Доходы от подобных схем приносят их бенефициарам богатство, которое не нажить праведными трудами и казенной зарплатой.

Что до «универсальных рецептов», то во многих странах их «выписывают» в рамках борьбы с коррупцией и уходом от налогов, контроля трансфертного ценообразования и т.п. Но у нас эти методы пока слабо работают.

Другой «долгоиграющий» вопрос - стоимость жилья. Решить его так, чтобы жилье стало доступным для среднего белоруса, властям никак не удается, несмотря на все старания. Есть только точечные успехи. В качестве примера Лукашенко привел опыт завода эффективных промышленных конструкций, который, по мнению главы государства, показал, что застройщик может успешно развиваться и при рентабельности 5%.

К сожалению, не всем доступен путь включения в столичную инвестиционную программу, финансирования за счет бюджета и гарантий правительства по кредитам. Кое-кому приходится крутиться как получится. Пытаясь снижать цены при нынешних ставках кредитов, можно запросто остаться без «каких-то финансовых средств», а там недалеко и до банкротства. Так рухнул не один белорусский застройщик.

В то же время иным особо привилегированным девелоперам сходят с рук цены с рентабельностью в сотни процентов. Не исключено, что именно им достанется весь рынок, с которого уйдут те, кому не хватает 5-процентной рентабельности. Тогда-то нуждающимся очень пригодится помощь государства - если у него найдутся деньги. Помнится, пару пятилеток назад попытки сделать строительство жилья по доступным ценам одним из «локомотивов» дорого обошлись отечественной экономике.

Кстати, в целом рентабельность в строительстве за 10 месяцев прошлого года составляла всего 7,4%, причем у 44,3% она как раз не превышала 5%, а еще у 31,8% составляла от 5 до 10%. Прогневать высокой рентабельностью Лукашенко (свыше 30%) могли всего 2,3% компаний.

С одной стороны, цены на жилье у нас явно неадекватны доходам населения. Но с другой, и вмешательство государства не очень помогает. Пожалуй, еще больше частных девелоперов напугает отношение главы государства к их стяжательству. Богатеть надо за свой счет и свой труд, считает Лукашенко: «А не то, что, ссылаясь на какую-то рыночную экономику, разбогатели за счет тех, кто покупает это жилье».

Столь же ненормальным Лукашенко считает, когда жилищным строительством занимаются те, кто не располагает необходимыми ресурсами. «Человек приходит с улицы, ни денег, ни знаний, где-то кусок земли выпросил и начинает строить жилье, - описал Лукашенко девелопмент по-белорусски. - Пошел в тот же трест строительный, они ему построили. Он, ничего не делая, получил хорошие деньги».

Чего ради тресты связываются с такими застройщиками, никто не уточнил. Зато вывод делается безапелляционный: отдать строительство жилья только тем, кто имеет производственную базу. Помнится, такие попытки тоже делались ранее - без особого успеха. В 2011г. и 2017г. власти уже ограничивали предельные нормативы рентабельности на стройматериалы. При этом ввод в эксплуатацию жилья сократился в 2017г. на 11,5%, а с государственной поддержкой - на 40,7%. В 2018г. дела пошли лучше: рост на 4,6% в целом и на 70,1% - с господдержкой, а в прошлом - на 2,4% и 16,6% соответственно. Получается, что без бюджетной помощи строительство жилья не слишком развивается. Оживит ли их очередное ограничение рентабельности - под страхом изгнания с рынка?

Леонид Фридкин, «БелГазета»