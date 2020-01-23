Юрий Шевцов: Думаю, это был наш лучший турнир 23.01.2020, 16:02

Юрий Шевцов

Главный тренер сборной Беларуси по гандболу поделился впечатлениями от выступления команды.

«В матче Беларусь — Австрия вничью сыграла лучшая команда. А о факторах, которые на эту ничью повлияли мне запрещено говорить по регламенту.

Доволен командой, тем, как она провела турнир. Думаю, это был наш лучший турнир. Мы выиграли те матчи, которые должны были выиграть. Мы попробовали играть с фаворитам. Еще раз повторю — попробовали. Но никто не говорил, что мы фаворитов обыграем», – рассказал «Прессболу» главный тренер сборной по гандболу Беларуси Юрий Шевцов.