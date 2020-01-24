Кто толкает Путина в спину? Игорь Эйдман, mnews.world

24.01.2020, 11:31

Игорь Эйдман

Ситуация в России выглядит более чем странной.

Ситуация с «конституционной реформой» все больше и больше запутывается. Вся эта дикая спешка выглядит более чем странной. Как будто Путина кто-то толкает в спину.

Экзотическая версия, что его подгоняет близость конца из-за какой-то тяжелой болезни — конечно, чепуха. Больше похоже на правду то, что эти изменения — не самоцель, а «этап большого пути». Нынешние поправки пока не решают главной задачи Путина — обеспечить себе пожизненный трон. Однако конституцию, что называется, распечатали и теперь могут уже как по накатанной менять хоть каждый год. В результате российский диктатор официально станет каким-нибудь «Руссбасы», а то и царем, чтобы в конце концов передать престол подросшему к тому времени внуку (шучу, конечно, но в каждой шутке есть доля правды).

Такая поэтапная тактика может быть применена, чтобы кардинальное изменение основных конституционных принципов не упало как снег на голову избирателей, а воспринималось всего лишь как очередная обыденная перемена.

Кроме того, нынешняя «реформа» может проводиться и для того, чтобы отвлечь внимание широких масс населения от насущных социально-экономических и политических проблем.

После внесения поправок Конституция может трактоваться как новая (а ручной Конституционный суд, полностью зависимый теперь от президента, это подтвердит). Таким образом, Путин как старый сказочный царь войдет в «молодильную воду» новой Конституции, которая смоет с него печать прожитых президентских сроков; и он вновь станет молодым и свежим главой страны. Новый отсчет его президентства начинается с нуля.

В связи с этим становится понятно, почему вместо отработанного в шлак Медведева поставили именно малоизвестного Мишустина. Есть два условия назначения на высшие должности в России. Человек должен быть как можно менее харизматичным, лишенным лидерских качеств, серым. У него, как и у всех во власти — рыло в пуху, на него должен быть компромат. Мишустин идеально отвечает всем этим требованиям. Поэтому он не конкурент Путину, по той же причине его и назначили премьером для обеспечения безопасного транзита власти от Путина к еще большему Путину.

Игорь Эйдман, mnews.world