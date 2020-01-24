ГАИ проводит массированную отработку трассы М-4 «Минск-Могилев» 6 24.01.2020, 13:56

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На заметку автолюбителям.

Госавтоинспекция Минской области проводит массированную отработку автомобильной дороги М-4 "Минск-Могилев" 24-26 января, сообщили interfax.by в ГАИ УВД Миноблисполкома.

"По сравнению с прошлым годом на территории области наблюдается рост ДТП, большинство из которых - с участием наименее защищенной категории участников дорожного движения (пешеходы, велосипедисты, возчики гужевого транспорта)", - рассказали в ГАИ.

С участием указанной категории с начала 2020 года на дороге М-4 произошло 2 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 1 человек погиб, 1 получил травмы.

В ходе отработки особое внимание будет уделено пресечению нарушений ПДД пешеходами и велосипедистами, выявлению нетрезвых водителей, лиц, не имеющих права управления транспортными средствами, а также не предоставление преимущества в движении пешеходам и иным участникам дорожного движения. Также в случае необходимости сотрудники ГАИ будут оказывать содействие всем участникам дорожного движения, которым потребуется помощь.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям при движении учитывать погодные и дорожные условия, соблюдать скоростной режим, дистанцию между транспортными средствами, правила обгона, в обязательном порядке пристегиваться ремнями безопасности, малолетних детей перевозить в специальных детских удерживающих устройствах.