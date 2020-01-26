Ситуация с нефтью патовая: Минздрав издал странный приказ 7 26.01.2020, 8:59

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Пойдут ли на такие меры и другие ведомства?

Ситуация с нефтью все хуже. Даже Минздрав приказал подчиненным организациям закупать топливо исключительно «в государственной системе нефтепродуктообеспечения», сообщает телеграмм-канал nexta_lite.

На деле это означает то, что «Белнефтехим» станет монополистом в плане работы с государственными организациям. Оказывается, указ о закупке всех видов нефтепродуктов без тендеров у «Белнефтехима» был выпущен еще 26 июня 2013 года.

Теперь же это приказ. Практически не сомневаемся, что подобные указания получили или вот-вот получат и предприятия из других отраслей.

Ну а пока ждем нефть из Норвегии. Даже интересно, насколько целесообразными будут такие поставки.