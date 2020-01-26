Ситуация с нефтью патовая: Минздрав издал странный приказ

Ситуация с нефтью патовая: Минздрав издал странный приказ7
- 26.01.2020, 8:59
- 9,544
Пойдут ли на такие меры и другие ведомства?
Ситуация с нефтью все хуже. Даже Минздрав приказал подчиненным организациям закупать топливо исключительно «в государственной системе нефтепродуктообеспечения», сообщает телеграмм-канал nexta_lite.
На деле это означает то, что «Белнефтехим» станет монополистом в плане работы с государственными организациям. Оказывается, указ о закупке всех видов нефтепродуктов без тендеров у «Белнефтехима» был выпущен еще 26 июня 2013 года.
Теперь же это приказ. Практически не сомневаемся, что подобные указания получили или вот-вот получат и предприятия из других отраслей.
Ну а пока ждем нефть из Норвегии. Даже интересно, насколько целесообразными будут такие поставки.