Япония создает космические войска 2 27.01.2020, 9:02

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Подразделение появится на базе Воздушных сил самообороны в городе Фукю.

Минобороны Японии разрабатывает проект о создании космического подразделения. Об этом сообщает NHK (перевод — liga.net).

Подразделение планируют создать на базе Воздушных сил самообороны в городе Фукю. Первоначально в него будут входить 20 военнослужащих. Их основной задачей будет наблюдение за подозрительными спутниками и космическим мусором.

В Минобороны рассчитывают представить готовый законопроект уже на текущей парламентской сессии.

18 декабря Конгресс США одобрил создание космических войск, законопроект вошел в оборонный бюджет США на 2020 год.