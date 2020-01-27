Швеция и Финляндия вошли в пятерку самых демократичных стран мира 2 27.01.2020, 13:47

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Первое место тоже заняла скандинавская страна.

Швеция и Финляндия заняли 3-е и 5-е места соответственно в ежегодном «Рейтинге демократии» (The Democracy Index), который с 2006 года составляет агентство Economist Intelligence Unit, входящее в состав группы The Economist. Первое место, как и в прошлом году, заняла Норвегия. Исландия оказалась на 2-м месте, на 4-м — Новая Зеландия, сообщает euro-pulse.ru.

Согласно рейтингу, в этом году 22 страны из 167 рассматриваемых относятся к «полным демократиям» – на 2 больше, чем годом ранее. Из них половина входит в Евросоюз. Помимо Швеции и Финляндии это Ирландия (6-е место), Дания (7-е), Нидерланды (11-е), Люксембург (12-е), Германия (13-е), Великобритания (14-е), Австрия (16-е), Испания (17-е), Франция (20-е) и Португалия (22-е).

Остальные 145 стран и территорий в рейтинге распределены по следующим группам: «Частичные демократии», «Гибридные режимы» и «Авторитарные режимы».

«Рейтинг демократии» оценивает политические режимы по нескольким десяткам показателей, сгруппированным в 5 категорий: выборы и плюрализм, деятельность властей, политическая культура, гражданские свободы, влияние населения на политику. Эксперты отмечают, что в целом за последний год страны мира стали более демократичными, а средняя оценка поднялась до 5,44 балла из 10.