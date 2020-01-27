Главный тренер брестского «Динамо»: Цели на новый сезон прежние 1 27.01.2020, 18:42

Сергей Ковальчук назвал цели брестчан в новом сезоне.

Главный тренер брестского "Динамо" Сергей Ковальчук рассказал о том, как сменил должность спортивного директора на рулевого команды.

- Контракт с клубом, по которому работал спортивным директором, истекал в январе или феврале 2020 года. И вот в средине декабря меня пригласил на встречу в Минск руководитель. "Я хочу вас видеть [главным тренером], — сказал Александр Николаевич. — Видите ли вы себя им? Если да…" То есть меня спросили, что я могу дать команде для того, чтобы она удержалась на вершине.

- И что же?

- Если расскажу вам, то все узнают, а так неинтересно. Лишь коротко обрисую, что нас в брестском "Динамо" волнует.

Цели на новый сезон прежние. Понимаем, что он будет складываться непросто, и на это есть несколько причин: отношение соперников к нам, как к чемпиону, и настрой наших ребят. Да, костяк брестского "Динамо" — опытные ребята, но, как бы там ни было, корону они примерили. Надо снимать — ударить кувалдой, но не по голове, а по короне.

Кроме того, мы будем играть на несколько фронтов: Суперкубок страны, чемпионат, Кубок и дебют в квалификации Лиги чемпионов. Дай бог, чтобы в еврокубках прошли как можно дальше. У нас есть игроки, которые вызываются в сборную, а нашей сборной я желаю пробиться на Евро-2020 (через игры плей-офф Лиги наций в марте. — Прим.). В условиях плотного календаря мы, конечно, будем прибегать к ротации.

- За несколько дней до Нового года клуб намеревался объявить главным тренером Олега Дулуба.

- Да, я знаю. Думал, что так уже и будет. И у меня нет информации, почему этого не случилось. Видимо, не договорились. Лично я переговоров [с Дулубом] не вел.

- Ваши слова о Дулубе из 2015-го: "[Он похож на] Володю Журавеля. Они даже внешне похожи. Еще — на Олега Кубарева. Дулуб — это нечто среднее между ним и Журавелем". Это комплимент?

- Да. Дулуба, Кубарева и Володю Журавеля (эти трое работали в жодинском "Торпедо" вместе, а позже дуэтами: Кубарев и Дулуб — в "Гомеле", Журавель и Дулуб — в минском "Динамо". — Прим. "ПБ") отношу к одним из лучших в профессии тренера. Когда в конце 2016-го узнал, что Журавель возглавит [после меня] брестское "Динамо", был двумя руками за.

При Журавеле мы завоевали первый трофей с 2007 года и испытали первые за долгое время по-настоящему победные эмоции. Он легко находил контакт с людьми. Чувствовал, кому надо на ухо наступить, а кого по головке погладить. Делился наработками, конспектами.

Я изо всех сил старался помочь ему. Многое почерпнул из общения с Иванычем — как в тренировочном процессе, так и в контакте с игроками. Жаль, что сейчас его нет с нами (Журавель умер на 48-м году жизни. — Прим.), — передает слова Ковальчука sport.tut.by.