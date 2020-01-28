Дания возглавила мировой рейтинг социальной мобильности 2 28.01.2020, 11:37

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Всю первую пятерку заняли страны Северной Европы.

Дания заняла первое место в новом Глобальном рейтинге социальной мобильности (Global Social Mobility Index) от Всемирного экономического форума. Всю первую пятерку заняли страны Северной Европы: вслед за Данией идут Норвегия, Финляндия, Швеция и Исландия, пишет «Европульс».

Глобальный рейтинг социальной мобильности оценивает, насколько возможно людям из неблагополучных социальных слоев добиться успеха. Для этого используются такие показатели, как доступность медицинских услуг и образования, инструменты социальной защиты, доступ к новым технологиям, равноправие в зарплатах и возможностях карьерного роста.

Гражданам Дании, родившимся в социально незащищенном слое, потребуется два поколения, чтобы достигнуть среднего уровня доходов (при условии, что они будут использовать возможности, предоставляемые государством). В Швеции и Финляндии среднего уровня доходов удастся достигнуть за три поколения. А, например, в Бразилии – за 9 поколений.

Европа оказалась лидирующим регионом в отношении социальной мобильности: из 20 стран с высокой социальной мобильностью 17 находятся в Европе, из них 13 входят в ЕС. В рейтинге рассматривались 82 страны.

Составители отмечают, что вкладывающиеся в развитие социальных лифтов страны в долгосрочной перспективе становятся богаче и успешнее.