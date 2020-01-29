Трудоустроиться в Польше теперь будет проще 12 29.01.2020, 9:20

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Польские власти намерены усовершенствовать трудовое законодательство.

В Польше сегодня трудятся более миллиона мигрантов, и число их постоянно растет. Так, например, Опольское воеводское управление по труду и занятости в 2016 году выдало лишь 3100 разрешений на работу, а в 2019году их количество выросло до 16 тысяч. В Люблине в 2016 году было выдано всего 3000 разрешений, а в 2019 году – в четыре раза больше, пишет gazetaby.com.

На столько же увеличилось количество разрешений в Великопольском воеводстве и во многих других регионах страны. А в Лодзи за последние три года количество заявок на получение разрешения увеличилось вообще в 9 раз.

Но польская экономика продолжает расти, и даже такой наплыв трудовых мигрантов не полностью закрывает вакансии на рынке труда. Чтобы сделать работу в Польше ещё более привлекательной для иностранцев, польские власти решили усовершенствовать трудовое законодательство.

Слово «трудоустройство» на польский язык переводится как zatrudnienie. Чтобы мигранты при трудоустройстве испытывали как можно меньше затруднений, польское Министерство труда готовит изменения в законодательство, благодаря которым местные отделы занятости Powiatowy Urząd Pracy (PUP) смогут взять на себя задачи, связанные с выдачей иностранцам разрешений на работу на длительный срок.

Это позволит значительно уменьшить очереди на получение таких разрешений, срок ожидания которых сегодня составляет в среднем 4-5 месяцев.

Надо сказать, отделы PUP уже и сейчас выполняют немало обязательств, связанных с легализацией краткосрочной работы для мигрантов. Например, отвечают за выдачу сезонных разрешений на работу в сельском хозяйстве и туризме. Именно в PUP польские работодатели регистрируют заявления о поручении работы иностранцу, на основании которых тот может официально трудиться до 6 месяцев в году.

Сотрудники PUP подчеркивают, что им необходимо быть гибкими и как можно быстрее адаптироваться к тому, как меняется рынок труда, и каковы ожидания работодателей. А для тех самое главное – быстро уладить формальности, касающиеся трудоустройства гражданина другой страны и не потерять потенциального работника.

Кроме готовящихся поправок в трудовое законодательство, польский Совмин в начале января принял изменения в закон о врачах и стоматологах, которые анонсировал ранее. Они вступят в силу с 1 апреля этого года и облегчат трудоустройство медикам не из стран Евросоюза, в том числе, из Беларуси.

Кстати, с этого года в Польше повышена минимальная почасовая заработная плата. Ранее она составляла 14,7 злотых (8 рублей), а теперь выросла до 17 злотых (9,3 рубля). Минимальная зарплата с этого года составляет 2600 злотых «грязными» (1426 рублей) – на 350 злотых больше, чем в прошлом году.

К концу года польское правительство обещает повысить её до 3 тысяч (1646 рублей). Хороший шанс для заложников «процветания», мыкающихся в родных лопухах на 170 рублей в месяц.