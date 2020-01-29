Жители села под Вилейкой подняли бунт 4 29.01.2020, 19:19

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Все началось из-за бензостанции.

Пенсионер Александр Раткевич живет в 20 км от агрогородка Илья Вилейского района. Ильевская бензостанция была ближе всего от его дома, он заправлялся на ней 33 года. Теперь до АЗС – 34 км или 54 км, поэтому Александру придется ехать лишние 40 км, чтобы заправить автомобиль, пишет «Белсат».

По мнению местных жителей, расположение заправочной станции было оптимальным.

«Здесь хоспис, больница – это перекресток всех дорог. Направление на Минск, на Логойск, на Вилейку, на Мядель, на Молодечно…», – рассказывает бывший клиент бензостанции Бронислав Павлюкевич.

Местную инфраструктуру и постоянных клиентов бензостанции жители Ильи описали в обращении в администрацию главы государства: близлежащие колхозы, пожарные, милиция, техникум, десяток частных и государственных производств, магазины… Но несмотря на полторы тысячи подписей, заправочную станцию снесли в начале года.

«Не одно письмо прислали «президенту». Ответили, что (заправочная станция. – Прим.) нерентабельна», – рассказала нам жительница Ильи Мария.

Вместо этой бензостанции «Белнефтехим» построил новую, большую – в деревне Сосенка. Сейчас жителям Ильи придется проезжать почти 30 км, чтобы просто заправиться. Вместе с Александром Раткевичем мы проехали к новой станции. Даже нашли переведенных сюда бывших работниц Ильянской АЗС, но разговаривать с нами им запретили.

«И теперь вот думается, что пожарным не придется спать. Работы им прибавится. Придется мне заправлять сейчас про запас, а про запас много не возьмешь! Спасибо вам (концерну «Белнефтехим». – Прим.) за такую услугу! » — говорит Александр, заправляя машину.

Голоса в обмен на бензин

Журналисты поинтересовались у Марины Возняк, заместительницы председателя Вилейского райисполкома по вопросам экономики, собираются ли чиновники прислушаться к проблемам жителей.

«Этот коллективное обращение мы направили в «Белнефтехим». Они нам прислали ответ, что она (бензостанция. – Прим. «Имею право») самортизирована. Перечислили много нормативных документов, которым бензостанция не соответствует. Как вариант, обращение в другую компанию – возможно», – рассказала нам чиновница.

Бензостанции как элемент благополучия нигде не прописаны. По мнению Мирослава Кобаса из Фонда имени Льва Сапеги, решить свою проблему жители Ильи могут, опровергнув ответ «Белнефтехима» о нерентабельности бензостанции.

«Если есть сомнения в том, что это правда, что действительно это было нерентабельно, то можно обратиться в Комитет государственного контроля. Пусть бы там проверили», – советует юрист.

На встречу с нашей съемочной группой собирались десятки человек. Но в последний момент отказались: началось давление на работе. На прощание Александр Раткевич вспомнил о выборах главы государства, назначенных на этот год:

«Я думаю, что неплохой «Белнефтехиму» подарок сделал накануне президентских выборов. Вот как сейчас ильенцы и все вокруг подумают об этих выборах? Ходить на них или не ходить на эти выборы? Если защиты нигде нет!»