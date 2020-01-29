Фиаско рынка труда: Ни в одном регионе Беларуси не удалось нанять больше работников, чем уволить 4 29.01.2020, 21:08

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Архивное фото: персонал-престиж

И это еще цифры от Белстата.

Последние несколько лет в Беларуси количество уволенных работников превышает количество принятых на работу. Эта ситуация называется нетто-оттоком кадров, и, по данным Белстата, сохранилась она и по итогам 2019 года, пишет kp.by.

В прошлом году наниматели приняли на работу 689 800 человек, а уволили 736 100. Получается, что чистый отток кадров в стране за год - 46 300 человек. В 2018 году, к слову, эта цифра была на 5200 человек меньше.

В сравнении с 2018 годом ухудшился также такой относительный показатель, как коэффициент замещения уволенных работников принятыми. Если в 2018 году в Беларуси на 100 уволенных приходилось 94,3 принятых, то в ушедшем году - уже 93,7. Проще всего работу было найти в Минске, где коэффициент замещения составил максимум по стране - 97,9%. Самый депрессивный рынок труда - в Могилевской отрасли, где на 100 потерявших работу приходился всего 91 счастливчик, ее нашедший.

Где увольняют чаще?

Анализируя отраслевой разрез рынка труда, можно отметить, что больше всего - 126 700 человек - уволили в обрабатывающей промышленности. Ретейл и сельское хозяйство потеряли 99 900 и 89 900 кадров соответственно, в строительстве уволили 63 300 работников.

За минувший год в Беларуси стало больше прогульщиков. По этой причине и из-за нарушений трудовой дисциплины в стране лишились работы 38 800 человек (годом ранее - 36 100). Больше всего (10 800) злостных нарушителей дисциплины и прогульщиков среди аграриев. Это означает, что каждого девятого работника сельского хозяйства в прошлом году уволили по статье. Далее в антирейтинге идет обрабатывающая промышленность (9400 уволенных). Почти одинаковое количество людей было уволено за прогулы в розничной торговле и в строительстве (5,6 и 5,4 тысячи соответственно).