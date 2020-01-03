Французская газета стала «тайным Сантой» для жителя Минска 3.01.2020, 13:16

Журналисты выбрали для подарка футбольную тематику.

Популярная французская газета «20 минут» рассказала о том, как собрала и отослала новогодний подарок 30-летнему белорусу из Минска, воспользовавшись сообществом «Тайный Санта» в крупной социальной сети Reddit, пишет сайт «Беларусь и мир».

Журналисты издания решили поучаствовать в действе, которое ежегодно организует данное сообщество в декабре: любой желающий может собрать и отправить подарок незнакомцу из любой другой страны, тоже получив в ответ подарок – от совсем другого человека.

В результате жеребьевки французам выпало задание поздравить таким образом 30-летнего Пашу из Минска. В своей анкете он указал, что увлекается футболом, «Манчестер Юнайтед», Уэйном Руни, шоу «Камеди клаб» и покраской автомобилей.

Журналисты решили, что при подборе подарка будут использовать в основном футбольную тематику.

Первым ингредиентом посылки стало оформленное фото белорусского нападающего Максима Цыгалко, который неожиданно стал звездой видеоигры «Футбольный менеджер» сезона 2001-2002 годов.

Вторым – книга под названием «Моя автобиография» легендарного тренера британского клуба «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона.

Третьим – карамельные батончики «Карамбар», которые уже более 60 лет выпускаются во Франции и на обертке которых с внутренней стороны печатаются шутки. Чтобы посмеяться над ними, получателю посоветовали использовать «Гугл Транслейт».

Сама же редакция волею жеребьевки получила подарок также из Беларуси, от жительницы Минска Юлии.

В посылке оказались научно-популярная книга американского автора Билла Брайсона «Краткая история почти всего на свете» в переводе на французский, кружка космического цвета, шоколад «Любимая Аленка» и открытка «С Новым годом!»

Для справки, сообщество «Секретный Санта» на сайте Reddit начало действовать в 2009 году. Тогда в обмене подарками приняли участие около 4 тысяч человек. С каждым годом их число росло и теперь достигает сотен тысяч.

Любопытно, что с 2013 года в глобальной акции участвует Билл Гейтс. В этот раз он подарил посылку с множеством подарков девушке из американского штата Мичиган. Посылка весила 36 кг.

«20 минут» – бесплатная газета с большим тиражом, выпускаемая во Франции и нацеленная на пассажиров. Название издания связано с количеством времени, которое человек предположительно тратит на ее чтение.

Газета имеет также версии, публикуемые в Испании, Швейцарии и Германии.