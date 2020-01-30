«Будет вам, ребятки, ИТ-страна» Леонид Фридкин

30.01.2020, 9:27

РРравняйсь! Смиииирна! Шааагом марш!

Когда-то в советском вузе нам долбили, что учение Маркса всесильно, потому что верно. Со временем выяснилось, что с гиперболами слегка переборщили, да и марксизм куда-то подевался. Но кое-что марксистское то и дело выныривает из потока современных будней.

К примеру, сравнительно недавно свыше было сказано, что отечество должны защищать все. Особенно мужики. А потому идейно неправы противники нового закона «об отсрочках», потому как «в своих комментариях в интернете предлагают разделить общество на некие классы: одни, простые граждане, будут защищать страну, а другие работать, получать образование, жить за границей, но не воевать за родину".

Следовательно, нечего всяким сачкам по аспирантурам-магистратурам от армии косить. Сперва пусть авансом долг родине отдадут, а потом умничают. Если мозги останутся. А то начнут доказывать, что ничего такого не одалживали. Или вовсе в дальние края слиняют. С билетом в один конец.

Теперь же на совещании по спасению витебского сельского хозяйства вдруг всплыл новый вариант классового разреза. Министр сельского хозяйства Анатолий Хотько предложил заменить молодым аграриям срочную военную службу на службу в резерве. И получил полное высочайшее одобрение.

«Чего его в армию тащить? Мы больше потеряем, – заявил Лукашенко. - Пусть они 5 или 10 лет, может, 2 года по 2 месяца отлучаются на военную подготовку, но мы их должны научить, чтобы они хотя бы в территориальной обороне могли служить».

Собственно говоря, служить в армии мирного времени и защищать отечество, если дело дойдет до реальной драки – две большие разницы. Как в территориальной партизанщине, так и на передовых рубежах. Но сейчас речь не о том.

Оказывается, деление на классы никуда не делось. Напротив, оно приобрело иную форму. Получается, что всяких яйцеголовых ботанов-зубрилок затащить в армию – самое что ни на есть благоугодное дело и профит. Ну потеряют они годик-полтора-два, тут для государства начальство никаких потерь не видит. Даже наоборот. Выйдут из них баффеты, илонмаски и биллгейтсы или хотя бы приличные айтишники или маркетологи, еще неизвестно, а в войсках броня не надраена, трава не крашена, генералам и прапорщикам покомандовать некем. Потом все равно эти умники безнадежно полезут в науку и бизнес. Зато ежели юных аграриев из колхозов-совхозов призвать – потери невосполнимы. Только их родные поля да фермы и видели. А так, самое милое дело: посевную отпахал – в лагерь на сборы, к уборочной вернулся, отработал – и снова в строй. Это у нас теперь льготой зовется.

Какой добротный урок суровой школы жизни для мечтателей, грезящих о великой и продвинутой ИT-стране. Будет вам, ребятки страна. В самом что ни на есть оптимальном варианте, но с несколько иными приоритетами.

РРравняйсь! Смиииирна! Шааагом марш…

Леонид Фридкин, lfriedkin.com