Колхозы будут работать по схеме, обкатанной на сахарозаводах 1 Константин Скуратович, «Наше мнение»

30.01.2020, 10:59

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Константин Скуратович

«Модернизация» АПК по дедовскому способу.

Лукашенко провел совещание о первоочередных мерах по обеспечению «устойчивой работы» АПК Витебской области. Разумеется, подобные мероприятия проводятся по заранее утвержденному плану, но в формулировке – первоочередные меры – прочитываются как чрезвычайное происшествие, требующее срочной локализации и ликвидации последствий.

Отметим и цикличность таких происшествий. Мол, АПК области устойчиво развивается, но вдруг в механизме что-то нарушилось, и требуется срочно его осмотреть, диагностировать, исправить неполадки и запустить для устойчивого развития и эффективной (прибыльной) работы.

Какова цена поломки и, соответственно, стоимость ремонта? Оказывается, как сообщило БелТА, агропромышленный комплекс Витебской области задолжал госбюджету, банкам, кредиторам и прочим своим партнерам по бизнесу около 3 млрд рублей или 1,5 млрд долларов. То есть речь идет о больших деньгах, сравнимых с суммами, которые фигурируют в нефтепереработке.

Вероятно, финансовые показатели по Витебской области являются самыми неудовлетворительными в сравнении с другими областями, но и во всех остальных областях долги тоже накапливаются и измеряются миллиардами. И это не сбой, а обычная практика для АПК. За последние десятилетия руководство пыталось каким-то образом реорганизовать агро- организации и предприятия. Лукашенко не единожды заявлял, что они созрели для перехода на самоокупаемость, но, подсчитывая их прибыли, только разводил руками. Для предприятий АПК разрабатывались хитроумные схемы взаимных зачетов, реструктуризации долгов, списаний, предоставлению финансовых льгот – все не имело эффекта.

На данном совещании Лукашенко категорически (вновь) потребовал наладить эффективную работу предприятий АПК области и заявил, что списания долгов для них не будет. А что будет? Денег, которые требуются вернуть у агро-предприятий нет, что хорошо понимает и сам Лукашенко. И сообщает, что аграриям дадут «какую-то отдушину, чтобы вы могли хватануть свежего воздуха». А после вновь столкнуть в воду, кто захочет жить – всплывет?»

Что это – шоковая терапия? Не совсем. Долги или останутся колхозам и совхозам, для которых будет установлена отсрочка, что будет учитываться банками, или будут переданы эти долги головному предприятию, или же направлены для накопления в специально созданном агентстве по управлению долгами.

Да бывает, что, управляя чужими долгами, специальная организация может получать существенную прибыль.

А должникам предлагается очередная модернизация, адекватная земледельческому производству в области, представляющей собой зону «не просто рискованного, а критического земледелия». Но, по мнению Лукашенко, местные кадры во многих районах привычно и неэффективно выращивают кукурузу на зерно и другие культуры, а должны сконцентрироваться на производстве молока и мяса.

В общем и целом, в области это уже поняли и в производстве пошли от потребностей переработчиков – включили колхозы и совхозы, которые дают молоко и мясо переработчикам. Теперь дело за малым. Следует до колхозов и совхозов довести, «как в советские времена», задания, планы, прогнозы, чтобы те обеспечили поставки нужных объемов сырья переработчикам. То есть выполнять план и возвращать долги.

По старому дедовскому способу.

Принципиальных возражений нет. За исключением одного. Именно по такой схеме работают со свекловодческими хозяйствами белорусские сахарные заводы, три из которых в Городее, Скиделе и Жабинке получили весомые убытки, а в Слуцке существенно сократилась прибыль.

Константин Скуратович, «Наше мнение»