Как 30 лет назад в СССР открывали первый «Макдональдс» 13 31.01.2020, 11:34

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Фото: Reuters

Много водки и взятки сувенирными часами.

Почему в советском "Макдональдсе" не было Биг Тейсти? Сколько Биг Маков мог себе позволить советский инженер? Зачем сотрудники ресторана учились делать гамбургеры на муляжах из губки и картона? С какими трудностями столкнулась американская компания в Советском Союзе?

Франшизу в СССР в 1990 году привезли канадцы, а не американцы. Джордж Кохон – тогдашний директор "Макдональдс-Канада" – 14 лет добивался открытия ресторана в Москве, сообщает "Настоящее время".

История началась во время монреальской Олимпиады в 1976 году. Кохон случайно познакомился с советской делегацией и бесконечно поразил их своей визиткой в виде гамбургера. До сих пор эту визитку можно обменять на Бик Мак в любом "Макдональдсе" в Канаде или России.

К тому времени в СССР уже четыре года как продавалась "Пепси-Кола", и канадский бизнесмен подумал, что у Биг Мака и картошки фри тоже есть шансы. В Советском Союзе собирались принимать летнюю Олимпиаду в 1980 года и были не против открытия ресторана. Сотни тысяч гостей надо было как-то кормить.

Кохон шесть раз приезжал в СССР, по его собственным воспоминаниям, выпил очень много водки и раздал в качестве взяток чемодан дешевых часов с Рональдом Макдональдом. Но после трех лет переговоров договор так и не подписали. Потом СССР ввел войска в Афганистан, западные страны бойкотировали Олимпиаду-80, и в "Макдональдсе" даже немного порадовались сорвавшейся сделке.

Советские власти дали согласие на открытие первого "Макдональдса" в Москве только в 1987 году. И если с помещением проблем не было – франшизе отдали в аренду бывший ресторан "Лира" в центре Москвы, – то с продуктами сложности возникли сразу.

В советском "Макдональдсе"не продавали Биг Тейсти. В отличие от других бургеров в него входили ломтики томатов, а в Союзе никто не мог обеспечить круглогодичную поставку помидоров. Яблоки для пирогов пришлось завозить из Болгарии. Советская картошка была недостаточно крупной – тут выручили бельгийцы. И даже коров нужной мясной породы начали разводить специально для "Макдональдса".

Канадцы потратили 50 миллионов долларов на строительство огромного комплекса, где продукты перерабатывались в полуфабрикаты. За качество можно было поручиться. Специально нанятые сотрудники с линейкой в руках замеряли длину картошки фри и с помощью циркуля следили, чтобы булочки были круглыми.

Пока комплекс строился, будущие сотрудники советского "Макдональдса" учились собирать гамбургеры на муляжах из картона и губок для мытья посуды.

Потенциальной проблемой мог стать советский сервис, славившийся невежливым обращением с клиентами. Когда у Кохона спросили, не боится ли он, что западный бизнес потерпит неудачу из-за советских работников, он ответил: а кто завоевал больше всех медалей на Олимпиаде? Если советская молодежь постоянно обставляет американцев и канадцев в спорте, то точно может научиться на высоком уровне подавать еду. Да и выбрать было из кого – заявку на работу в ресторане подали 28 тысяч человек.

Стоил Биг Мак по советским меркам достаточно дорого – 3 рубля 75 копеек. Советский инженер со средней зарплатой в 151 рубль мог шикануть и на все деньги купить 40 Биг Маков. А принимали в ресторане исключительно рубли – даже повесили специальную табличку.

Но цены москвичей не испугали. 30 тысяч человек посетили крупнейший на тот момент "Макдональдс" в мире в день открытия. Они образовали ставшую легендарной очередь, в которой ждали, спекулировали местами и даже находили супругов.

В огромном ресторане было достаточно столиков на 700 человек, еще на 200 – снаружи.

На фоне напряжения в отношениях с Западом в России проверяют рестораны Макдоналдс, работа трех из них уже приостановлена. А почти 25 лет назад именно эта сеть стала символом окончания холодной войны, и москвичи и гости столицы стояли в очереди за гамбургерами

Советский журналист Станислав Кондрашов в "Известиях" предсказывал, что "Макдональдс" закроется через полгода, а американцы будут вынуждены эвакуировать работников вертолетами с крыши здания, намекая на то, как военных США эвакуировали из Вьетнама. Но предсказания Кондрашова не сбылись.