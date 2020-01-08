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Семь секретов «коммуналки», о которых должен знать каждый

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  • 8.01.2020, 9:55
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Семь секретов «коммуналки», о которых должен знать каждый
Фото с сайта kp.by

Что не так с белорусской системой ЖКХ?

Откуда берутся тарифы ЖКХ? Почему население не полностью оплачивает стоимость коммуналки? Кто компенсирует эту «недостачу»? В чем проблемы отечественной системы ЖКХ? Intex-press собрала ответы на простые вопросы о коммуналке.

Как формируют тарифы на услуги ЖКХ

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги формируются исходя из многих показателей. В них закладывается оплата труда работников, амортизация оборудования, налоги, сборы и другие обязательные отчисления, накладные расходы и т.п. В «полные» тарифы входит также прибыль организаций, оказывающих услуги ЖКХ.

Кто утверждает тарифы на коммуналку

Цены на жилищно-коммунальные услуги утверждают на разных уровнях. Тарифы на воду, капремонт, техобслуживание и лифт – облисполкомы и Минский горисполком (исходя из своих затрат). Эти решения согласовывают с Минэкономики. Тарифы на газ, электричество утверждает Совет Министров.

Какой процент коммуналки мы возмещаем?

По последней информации, на «полную» коммуналку белорусы перейдут не раньше 2026 года.

В 2016 году уровень возмещения составил 60,7%, в 2017 году – 69,7%, в 2018 – 75,6%. По итогам текущего года эта цифра должна составить 80,5%.

Среди всех услуг ЖКХ самый низкий уровень возмещения – по тепловой энергии (около 20%).

Почему мы медленно идем к 100%-й коммуналке

Дело не только в том, что власти боятся вводить 100%-ю коммуналку, поскольку такой шаг будет болезненным для общества. Проблема еще и в том, что эти самые стопроцентные тарифы постоянно растут в цене.

Взять, например, отопление. Пять лет назад, в декабре 2014 года, мы возмещали 32% от полной его стоимости. За это время субсидируемый тариф (тот, по которому отопление оплачивают люди) вырос в 1,8 раза, и, казалось бы, к настоящему времени мы должны бы возмещать больше 55% стоимости отопления. Но полный тариф на тепловую энергию тоже рос, и уровень нашего возмещения сейчас составляет около 20% – меньше, чем пять лет назад.

Кто доплачивает за людей

Недоплаченную людьми стоимость жилищно-коммунальных услуг гасят предприятия и организации: для них тарифы на услуги ЖКХ выше, чем для населения. В этом суть перекрестного субсидирования. Такая система негативно сказывается на финансовом состоянии предприятий. К тому же свои издержки на тарифы ЖКХ они закладывают в стоимость производимых товаров, услуг.

Беларусь постепенно уходит от перекрестного субсидирования, чтобы обеспечить конкурентоспособность отечественной продукции на рынке ЕАЭС и третьих стран.

Что будет, если не платить коммуналку

Если не оплачивать услуги ЖКХ в срок, будут начислять пеню – 0,3% от долга за каждый день просрочки. При больших долгах за ЖКУ оказание коммунальных услуг могут приостановить – отключить газ, электричество и т.д.

Также организации, предоставляющие услуги ЖКХ, могут инициировать судебное разбирательство с должником, запрет на его выезд за границу.

Самой большой неприятностью может стать выселение из квартиры. Для нанимателя жилого помещения государственного жилищного фонда и членов его семьи это означает выселение без предоставления другого жилья, для собственников – продажу квартиры и выселение в меньшее по площади помещение или уступающее по своим потребительским качествам, в том числе в другом населенном пункте.

Как получить субсидию на ЖКУ

Белорусы с низкими доходами могут претендовать на субсидию, которая покроет часть стоимости услуг ЖКХ. Она положена, если ежемесячная сумма платы за жилищно-коммунальные услуги превышает 20% среднемесячного совокупного дохода семьи, проживающей в городе, и 15% – на селе. Все, что выше, погасит государство. Безналичные субсидии предоставляются по заявительному и выявительному принципу. В первом случае людям нужно самим обращаться в организации, начисляющие плату за коммуналку, во втором таких плательщиков выявляют автоматически.

По выявительной системе безналичные субсидии начисляют неработающим пенсионерам и инвалидам, людям, ухаживающим за детьми в возрасте до трех лет, детьми-инвалидами до 18 лет, и тем, кто получает пособие по уходу за инвалидом I группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста.

В чем плюсы и минусы белорусской системы ЖКХ

Какие проблемы существуют в жилищно-коммунальном хозяйстве нашей страны, а в чем наша система ЖКХ лучше, чем у других, Intex-press рассказали эксперты.

Александр Горбач, юрист, редактор сайта statut.by:

– Самой главной проблемой отечественного ЖКХ является совместное домовладение. Именно в этом корень всех проблем, а остальное – лишь следствие.

Что такое совместное домовладение? Это когда многоквартирный дом принадлежит в долях двум и более лицам. В нашей стране оно появилось в результате приватизации государственного жилфонда в начале 90-х годов, оформления в собственность кооперативных квартир (такая норма появилась в Жилищном кодексе в 1998 году) и долевого строительства жилья.

Что имеем в результате? Больше 90% всего жилфонда Беларуси – это совместные домовладения. Для сравнения, в странах Европы, США – от 5 до 15%.

Чаще всего белорусы, являющиеся собственниками квартир в многоквартирном доме, даже не подозревают, что являются долевыми собственниками всего дома. На их взгляд, все, что за квартирной дверью – площадка, крыша, подвал, – это уже не их. Поэтому многие искренне убеждены, что это все просто обязано обслуживать и содержать государство.

А государство, в свою очередь, своей патронажной политикой (субсидиями, дотациями и т.п.) за десятилетия именно такой подход у граждан и воспитало.

Качество жилищно-коммунальных услуг, формирование тарифов – это мелочи. Пока мы не осознаем главную проблему, их обсуждать бессмысленно.

Почему проблему совместного домовладения не признают и ничего с ней не делают? В первую очередь это связано с тем, что ЖКХ – это огромнейшая государственная корпорация, в которой крутятся огромные деньги в виде разных субсидий, дотаций, кредитов и т.п. Самой этой корпорации существующее положение вещей выгодно.

Геннадий Каленов, член правления Международной ассоциации менеджмента недвижимости:

– По многим показателям белорусская система ЖКХ лучше, чем в других странах. Ниже, чем у нас, тарифов на услуги ЖКХ нет практически нигде. В этом плане белорусы в полном шоколаде. Отчисления у нас на капремонт составляют всего 30–40% от его реальной стоимости (да и объемы капремонта высоки по сравнению с другими странами), себестоимость отопления жители нашей страны возмещают всего на 20%. Чтобы поддержать население, существует практика перекрестного субсидирования. И его прекратят тогда, когда доходы белорусов вырастут.

Многие говорят о непрозрачности формирования тарифов на услуги ЖКХ. Но этой прозрачности и не может быть, ведь их устанавливают примерно на одинаковом уровне для всей страны, а их стоимость формируется на локальном уровне. Например, у Жлобинской котельной одна себестоимость производства 1 ГКал тепловой энергии, а в Новополоцкой ТЭЦ – другая. Но для всех белорусов тарифы на отопление одинаковы.

Другое дело, что в порядке начисления платы за услуги ЖКХ есть условно лишние затраты, которых в будущем нужно избежать. Это и услуги расчетных центров, и бумага на жировки. В европейских странах этого нет.

Часто критике подвергаются также монополии в белорусской системе ЖКХ, отсутствие конкуренции. Но здесь важно понимать, что в Европе, где эта конкуренция есть, водопровод, электросети, сети канализации – все это принадлежит муниципалитетам. Ни одна страна не пойдет на то, чтобы эти сети были частными. А уже по этим муниципалитетным сетям вода, электричество поступают от разных продавцов населению.


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