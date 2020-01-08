Почему белорусам грозит пенсионная нищета, а немцам нет 12 8.01.2020, 11:24

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Ответ «потому что немцы живут в Германии» правильный, но не исчерпывающий.

1 января в Беларуси снова вырос пенсионный возраст и минимальный страховой стаж, необходимый для получения трудовой пенсии. Белорусы, не выработавшие его по новым правилам, попадают в пенсионную «ловушку», то есть, не могут претендовать на трудовую пенсию – только на социальную, составляющую сегодня аж 115,92 рубля, пишет «Салiдарнасць».

Привычку сперва городить огород и лишь потом думать о людях у нашего государства не отнять. Совершенно иной подход мы наблюдаем в Германии. Что примечательно, поскольку система государственного пенсионного страхования в ФРГ во многом схожа с пенсионной системой Беларуси – она также построена на принципе солидарности поколений: люди, вышедшие на заслуженный отдых, живут за счет отчислений тех, кто еще работает.

Кстати, Германия была первой страной в мире, которая ввела такую систему – произошло это еще в конце 19-го века. Поначалу солидарность немецких поколений была не сильно обременительной. В 1891 году размер отчислений работающих в пенсионный фонд составлял всего 1,7% ежемесячного заработка, в 1924 году – 3,5%, в 1928-м – 5,5%, в 1949-м – 10%. При высоком уровне занятости и скромной продолжительности жизни этого хватало, чтобы обеспечивать немецким старикам приемлемый уровень благосостояния.

Ситуация изменилась в конце прошлого века, когда пенсионная система Германии столкнулась с демографическим дисбалансом, свойственным ныне большинству стран Европы: рождаемость сокращается, а продолжительность жизни растет. То есть, все меньшему числу работающих приходится содержать все больше пенсионеров. Размер пенсионных отчислений пришлось поднять до 20%. Правда, потом, благодаря хорошей экономической конъюнктуре, он стал чуть ниже – 18,6% – но проблему все равно надо было решать.

С 2012 года в Германии начался процесс плавного, растянутого почти на два десятилетия (в Беларуси этот «марафон» решили пробежать за 5 лет), повышения пенсионного возраста. По этой схеме возраст выхода на пенсию для родившихся до 1947 года составляет 65 лет, в 1947-м – 65 лет и один месяц и т.д. Последним в таблице указан 1964 год – те, кто родились тогда или позже, должны будут выйти на пенсию в 67 лет. При этом никакие «пенсионные ловушки» немцам не грозят, и вот почему.

Начнем с того, что в Германии размер пенсии определяется не страховым стажем, а суммой взносов в систему пенсионного страхования, накопленной за годы работы: чем сумма больше, тем выше пенсия. Что логично. А о стаже немцы могут не шибко беспокоиться: минимальный период участия в пенсионном страховании составляет для них 5 лет – после этого пенсия начисляется в любом случае.

Кстати, немцы могут выходить на заслуженный отдых, не дожидаясь пенсионного возраста – если их участие в пенсионном страховании было длительным (35 лет) или особенно длительным (45 лет). Каждому немцу старше 27 лет объединение немецких фондов пенсионного страхования Deutsche Rentenversicherung ежегодно высылает письмо с информацией, на какой размер пенсии он может рассчитывать.

Минимальной пенсии, как в Беларуси, в ФРГ нет. Считается, что в месяц пенсионеру нужно около 800 евро. Если его суммарный месячный доход не превышает 865 евро, Deutsche Rentenversicherung рекомендует ему обратиться за социальным пособием. Оно называется Grundsicherung – базовое материальное обеспечение – и покрывает расходы на аренду жилья, отопление, одежду и медицинские страховки. Впрочем, бедных стариков в Германии немного – Grundsicherung получают лишь 3% пенсионеров, остальные в нем не нуждаются.

Но и этим дело не ограничивается. Чтобы гарантировать соотечественникам достойную старость, а также избавить нуждающихся пенсионеров от неприятных походов в соцслужбы для заявок о помощи, немецкое государство прорабатывает сегодня вопрос об учреждении так называемой базовой пенсии, которая должна быть выше существующего социального пособия не меньше, чем на 10%.

К тому же государственная пенсия – лишь один из элементов соцобеспечения немецких пенсионеров. Почти половина их получают еще и помощь от своих бывших работодателей – большинство крупных предприятий и ведомств обеспечивают своих экс-работников дополнительными производственными пенсиями, размер которых бывает таков, что позволяет пенсионеру на 90% сохранять прежний уровень жизни.

Наконец, есть еще и система частного пенсионного страхования. По данным Deutsche Welle, ею сегодня пользуются почти 42 миллиона немцев.

В общем, современному немцу надо сильно «постараться», чтобы после выхода на пенсию скатиться в бедность. В отличие от тысяч белорусов, которые честно вкалывали всю жизнь, а затем стараниями родного государства фактически впали в нищету.