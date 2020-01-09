Саудовская Аравия приостановила проход своих танкеров через Ормузский пролив

Саудовская Аравия приостановила проход своих танкеров через Ормузский пролив1
- 9.01.2020, 19:02
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Через Ормузский пролив ежедневно проходит около 20% всех мировых поставок нефти.
Два крупных оператора, включая национальную судоходную компанию Саудовской Аравии Bahri, приостановили проход своих танкеров через Ормузский пролив на фоне эскалации напряженности между США и Ираном. Об этом 8 января написало издание The Wall Street Journal (перевод - gordonua.com) .
Кроме того, нефтяная компания Saudi Aramco рассматривает возможность перевозки своих грузов в обход Ормузского пролива. Официально эту информацию пока не подтвердили.
Отмечается, что через судоходный проход из Персидского залива в Индийский океан, Ормузский пролив, ежедневно проходит около 20% всех мировых поставок нефти.
Издание пишет, что экономические последствия эскалации могут быть разрушительными для стран Персидского залива.