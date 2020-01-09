Беларусь победила Сербию на чемпионате Европы 1 9.01.2020, 21:57

Белорусские гандболисты победили сербов со счетом 35:30.

Сборная Беларуси одержала победу над командой Сербии в матче 1-го тура предварительного раунда чемпионата Европы-2020 — 35:30, передает pressball.by.

БЕЛАРУСЬ — СЕРБИЯ — 35:30 (16:15)

БЕЛАРУСЬ: Солдатенко, Мацкевич; Юринок (3), Бровко, Баранов (2), Вайлупов (2), Королек (9), Бохан (1), Лукьянчук (1), Шумак, Кулеш (5), Гайдученко, Шилович (5), Пуховский (3), Подшивалов, Никуленков (4).

11 января белорусы сыграют с командой Хорватии. Начало — в 18.00. В основной раунд из группы выйдут две команды.

Группа "А": Беларусь — 2 (1), Сербия — 0 (1), Хорватия, Черногория — не играли.