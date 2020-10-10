«Если не выходят десантники, значит, выйдут женщины» 12 10.10.2020, 13:04

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Фото: «Белсат»

Как жительница Витебска попросилась на марше вперед, чтобы защитить первую сцепку.

На воскресном марше солидарности 4 октября горожане обратили внимание на 56-летнюю Валентину Криштопенко. Инвалид первой группы была в авангарде колонны — на коляске, в одежде белого и красного цвета, с плакатом «А король-то голый!». Женщине помогали участники шествия: они катили коляску.

Портал tut.by пообщался с Валентиной и узнал, что привело ее на мирный протест.

Фото: tut.by

Валентина Криштопенко живет в агрогородке Октябрьская под Витебском. Женщина — инвалид первой группы: с 11 лет страдает ревматоидным артритом, который поражает суставы.

— У меня — четыре протеза. Я могу и стоять, и ходить. Но есть ограничения. Хожу я с осторожностью, не спеша, стараюсь выбирать хорошую, ровную дорогу. Стоять долго тоже не могу — присаживаюсь.

Несмотря на проблемы со здоровьем, женщина занята: шьет одежду для собак. У нее есть семья: дочь, зять, внучка.

— Еще год назад я не интересовалась политикой. Но потом стала читать новости. Следила за тем, что происходит в стране, когда началась эпидемия коронавируса. Потом — за избирательной кампанией. А 9 августа мы всей семьей пошли голосовать — за Светлану Тихановскую. Как власти распорядились нашими голосами — всем известно, — рассказывает Валентина Криштопенко.

Женщину потрясло то, что произошло в Беларуси после выборов:

— 11 августа, когда в стране включили интернет, я узнала о том, что произошло в Минске и других городах. Про избиения людей, пытки и кровь. Не спала две ночи, мы с дочкой плакали. На эмоциях написала письмо председателю участковой избирательной комиссии в нашем агрогородке. Сообщила ей свое мнение: то, что произошло, в частности, останется и на ее совести. Но никаких угроз, оскорблений в этом письме не было, все корректно. И уже на следующий день ко мне домой пришли два милиционера. Я показала им это письмо. Они увидели, что ничего криминального там нет, и ушли.

Фото: tut.by

А Валентина после визита милиционеров отправилась на мирный одиночный пикет в своем агрогородке.

— Девушки и женщины в разных городах тогда только начали выходить на улицы с цветами. К этой акции солидарности решила присоединиться и я. Сделала букет из белых флоксов, надела белую одежду. Иногда ко мне подходили и становились рядом другие женщины. Но в основном я стояла одна. Тут приехала милиция и какая-то чиновница из города. Говорят мне: вы проводите несанкционированное мероприятие. Я ответила милиционеру: «Вы еще перейдете на сторону народа. Будьте благоразумны!».

Жительница агрогородка вышла на пикет и на следующий день. К ней снова подъехал милиционер, просил уйти. Но женщина осталась на своем месте.

После этого у Валентины появилась мечта — попасть на мирное шествие в Витебск. Но никак не получалось, потому что для этого нужна была инвалидная коляска.

— Без коляски на демонстрации травмоопасно, мало ли кто толкнет. К тому же много и быстро ходить я не могу.

— Я читала в новостях про то, как проходят демонстрации в Витебске, и все время хотела попасть на них сама. Напрашивалась к друзьям и родственникам, чтобы взяли меня с собой. Однако близкие не решались, говорили, что это очень рискованно. Но 4 октября я наконец нашла коляску и настояла, чтобы меня отвезли в Витебск.

Через день после шествия, 6 октября, к Валентине снова пришли милиционеры.

— Мы просто беседовали, сотрудники составили протокол опроса. Объяснила, что я — против насилия и нечестных выборов и что на марше я выражала свою гражданскую позицию.

На марше 4 октября милиция задерживала протестующих. Но Валентина говорит, что ей не было страшно:

— Мне сделали 4 операции, поэтому я уже мало чего боюсь в своей жизни. А вот то, что происходит в нашей стране, — действительно страшно. Поэтому я и вышла на мирный протест. Если не могут выйти крепкие мужики, значит, выходят женщины. Если не выходят десантники, значит, пойду я — инвалид. На марше я специально напросилась вперед — чтобы милиция не хватала первую сцепку. Можно сказать, я вышла, чтобы их защитить.

Сегодня состоится Глобальный женский марш. Девушки и женщины по всему миру выйдут в знак поддержки и солидарности с Беларусью.

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