Ученые заявили о способности нервных клеток мозга восстанавливаться 10.10.2020, 14:28

3,062

Многие знают поговорку: «нервные клетки не восстанавливаются» и до недавнего времени это действительно так и считалось.

Гибель нейронов находящихся в головном мозге может привести к необратимым последствиям. В частности, происходит развитие различного рода нейродегенеративных болезней, пишет lenta.ua.

Ученые, представляющие различные университеты США, в ходе экспериментов над рыбками данио, пришли к выводам, что в организме существует целая генетическая сеть, которая способствует запуску процесса по восстановлению нейронов. При таком активировании генов происходит процесс раннего развития организма.

Это не первый опыт ученых по исследованию нервных клеток. Не так давно были опубликованы работы по описанию механизма по восстановлению нервных клеток после их повреждений. Опыты были проведены на мышах. В результате чего были получены сведения о методах неврологического лечения.

При проведении экспериментов с рыбками, были получены сведения о нейронах расположенных в сетчатке глаза. Ученые увидели способность таких клеток восстанавливаться. По мнению специалистов, процесс восстановления клеток возможен и в головном мозге. Об этом заявил Дэвид Хайд, профессор Университета Нотр-Дам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».