В среду в Беларуси ожидается до +19 градусов 1 13.10.2020, 18:25

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Будет облачно с прояснениями.

Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 14 октября, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью местами по западу - сильные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется восточный с переходом на южный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, в ночные и утренние часы местами по западу - до 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля. Днем будет 9-15 градусов тепла, по востоку страны - плюс 16-19 градусов.

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