Глава дипломатии ЕС Боррель самоизолировался после контактов с больным COVID-19
- 14.10.2020, 10:34
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Контакт произошел во время путешествия в Эфиопию.
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель ушел на изоляцию. Он контактировал с заразившимся коронавирусом.
Об этом Жозеп Боррель написал в Twitter.
«Сегодня днем мне сообщили, что член делегации, который путешествовал со мной и еврокомиссаром из кризисного менджмента Янезом Ленарчичем в Эфиопию на прошлой неделе, прошел положительный тест на коронавирус», - написал Боррель.
I was informed this afternoon that a member of the delegation travelling with me and @JanezLenarcic to Ethiopia last week has tested positive for coronavirus. I tested negative upon my return on Sunday. I am self-isolating in accordance with rules and will wait to do second test.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 13, 2020
Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что результат теста на коронавирус, который он сдал в воскресенье, был отрицательным, но он самоизолируется и будет ждать, чтобы сделать второй тест.