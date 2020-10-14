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Глава дипломатии ЕС Боррель самоизолировался после контактов с больным COVID-19

  • 14.10.2020, 10:34
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Глава дипломатии ЕС Боррель самоизолировался после контактов с больным COVID-19
Жозеп Боррель
Фото: dpa

Контакт произошел во время путешествия в Эфиопию.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель ушел на изоляцию. Он контактировал с заразившимся коронавирусом.

Об этом Жозеп Боррель написал в Twitter.

«Сегодня днем мне сообщили, что член делегации, который путешествовал со мной и еврокомиссаром из кризисного менджмента Янезом Ленарчичем в Эфиопию на прошлой неделе, прошел положительный тест на коронавирус», - написал Боррель.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что результат теста на коронавирус, который он сдал в воскресенье, был отрицательным, но он самоизолируется и будет ждать, чтобы сделать второй тест.

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