В США обнаружили уникальную цепочку следов доисторического человека 14.10.2020, 11:22

Фото: Matthew Robert Bennett / Sally Christine Reynolds

Открытие было сделано в национальном парке Уайт-Сэндс.

Новое открытие было сделано в национальном парке Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико (США). Следы были обнаружены на высохшем дне озера, известном как плайя, пишет nv.ua.

По сравнению с многими известными ранее цепочками следов, эта отличается своей длиной — более 1,5 км — и прямолинейностью, то есть тот, кто их оставил, не отклонился от курса, отметили авторы работы.

Но что еще более примечательно, через несколько часов люди снова прошли тем же маршрутом.

Каждая цепочка следов рассказывает историю: здесь поскользнулся, там прыгнул, чтобы не попасть в лужу. Земля была влажной и скользкой от грязи, и люди шли со скоростью, которая была бы утомительной. По оценкам ученых, они шли со скоростью более 1,7 метра в секунду — хотя комфортная скорость ходьбы составляет от 1,2 до 1,5 метра в секунду по плоской сухой поверхности. Следы довольно небольшие и, скорее всего, были оставлены женщиной или, возможно, подростком.

Фото: M Bennett, Bournemouth University

В нескольких местах внешнего пути есть серия маленьких детских следов, сделанных, когда более взрослый человек опускает ребенка, возможно, на момент отдыха. Судя по размеру детских следов, они были сделаны малышом примерно двух лет или чуть младше.

Интересно, что были обнаружены также женские следы, ведущие в обратном направлении, но уже без детских. Видимо женщина довела ребенка до какого-то места и вернулась обратно. Следы обратного пути менее разнообразны по форме. Можно предположить, что поверхность, вероятно, немного подсохла между двумя путешествиями.

Дно высохшего озера было домом для многих вымерших животных ледникового периода, возможно, на них охотились люди, а может, и нет. Следы этих животных помогли определить возраст следа.

Ученые нашли следы мамонтов, гигантских ленивцев, саблезубых кошек, бизонов и верблюдов. Найденную линию следов человека пересекали ленивец и мамонт. Следы ленивца показывают осведомленность о проходе человека. Когда животное приблизилось к тропе, оно, кажется, встало на задние лапы, чтобы уловить запах, а потом упало на четвереньки и ушло.

Напротив, следы мамонта на одном участке пересекают трек человека без отклонений, скорее всего, мамонт просто не заметил людей.

По мнению исследователей, цепочка следов говорит о социальной организации, то есть люди знали, куда идут и были уверены в дружеском приеме.

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