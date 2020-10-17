Ученые: Риск заразиться коронавирусом в самолете почти отсутствует 3 17.10.2020, 15:17

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Постоянное пребывание в маске на борту минимизирует риск заражения.

С начала 2020 года было зарегистрировано только 44 случая заражения коронавирусом на борту самолета среди 1,2 миллиарда путешествующих пассажиров, передают Lonely Planet (перевод — segodnya.ua).

Это обнаружили исследователи из Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), представляющей около 290 авиакомпаний по всему миру.

"Получается всего один позитивный случай на каждые 27 миллионов путешественников, – рассказал медицинский советник ассоциации Дэвид Пауэлл. – Мы понимаем, что это может быть заниженная оценка, но даже если бы 90% случаев не были зарегистрированы, это был бы один случай из 2,7 миллиона путешественников. Мы считаем эти цифры весьма обнадеживающими".

Еще одно исследование провели в США на самолётах United и выяснили, что когда пассажир сидит на борту в маске – риски заражения COVID-19 минимальны. В среднем только 0,003% зараженного воздуха может попасть в зону дыхания человека – даже если все сиденья заняты.

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