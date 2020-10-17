«Шансы РФ продать вакцину от коронавируса в цивилизованном мире резко снизились» 8 17.10.2020, 16:49

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Как проходят испытания сомнительной российской вакцины.

Российские власти успешно отчитываются об испытаниях отечественной вакцины от коронавируса. На этом этапе прививку тестируют на добровольцах, среди которых немало знаменитостей. «Настоящее временя поговорило с участниками испытаний и врачами и узнал, как проходит тестирование и есть ли у российской вакцины побочные эффекты.

Пиаром зарегистрированной только в России вакцины "Спутник V" в стране занялись одновременно с клиническими испытаниями третьей фазы. Стать добровольцами, на которых испытывают вакцину, предложили, например, артистам. Родион Газманов, которого вся Россия помнит по песне про собаку по кличке Люси, про ход испытаний на себе рассказывает в инстаграме:

"Когда шел набор добровольцев, со мной тоже связались и предложили быть частью этой команды. Я принял такое решение по двум причинам. Во-первых, у меня стали заболевать очень много людей вокруг меня. Второй момент – когда мой отец переболел коронавирусом, как раз накануне, он потерял голос почти на месяц. Это тоже повлияло на мое решение".

Артист уверяет, что никому не обещал в инстаграме писать о вакцине только хорошее, и рассказывает про побочные эффекты, которые испытал после первой инъекции: "В первый день после вакцины был легкий озноб, головная боль, боль в мышцах. Потом все симптомы прошли, кроме боли в мышцах – она держалась наверное, дня три. И болело место укола, наверное, дней пять, было видно, что довольно сильный отек".

Прививка – это два укола в предплечье. Вторую инъекцию вводят на 21-й день после первой. В промежутке добровольцы обязаны вести дневник наблюдений за своим состоянием, в том числе ежедневно записывать температуру. Для этого сделали специальное приложение для телефона. В него автоматически загружаются также данные с браслетов, которые раздали добровольцам.

Семен Гальперин, врач, президент "Лиги защиты врачей", рассказывает о своем опыте: "Мне выдали вот такой фитнес-браслет, я его ношу на руке. Он измеряет температуру, давление, пульс, оксигенацию. Хотя по температуре его показания отличаются – показывает он ниже чуть ли не на градус. <...> После первой вакцинации была высокая температура – практически 39. Была такая симптоматика: головные боли, слабость, обычные явления интоксикации. И это длилось двое суток".

Мэр Москвы Сергей Собянин утверждал, что заявки на то, чтобы стать добровольцами для испытания вакцины, в российской столице подали 60 тысяч человек. Заявки до сих пор принимают через сайт мэрии mos.ru. Набрать собирались 40 тысяч человек, четверть из них должны были стать контрольной группой – то есть вместо прививки получить плацебо, например, физраствор.

Вера Смирнова, преподаватель университета им. Пирогова, подозревает, что оказалась именно в контрольной группе. "Из побочных эффектов – только температура поднималась, кратковременно и первый раз до 37,4-37,5. Во второй раз тоже. Но она как-то поднималась – опускалась… И я до сих пор думаю, может, мы плацебо получили и просто из-за того, что нервничали, температура вот так резко поднимается и резко опускается".

О регистрации вакцины "Спутник-V" Владимир Путин на всю страну заявил 11 августа, сказал, что "она работает достаточно эффективно, формирует устойчивый иммунитет".

К новой вакцине многие медики отнеслись скептически из-за того, что ее зарегистрировали без третьей фазы клинических испытаний. Именно во время этой фазы, основной, доказывается или опровергается клиническая эффективность препарата.

"Люди как-то смешали труд ученых, биологов, которые эту вакцину создавали. И наши власти тут же кинулись кричать, что "мы самые первые зарегистрировали вакцину". Очень важно "отделить мух от котлет" и помнить о том, что у власти свои какие-то цели, а у ученых своя повестка, – считает Вера Смирнова. – Даже если результат будет отрицательный, станет понятно: вакцина не работает. Но этот тоже будет результат, будет понятно, что по этому пути нам не стоит идти".

Недоверие к российской вакцине "Спутник V" объясняет глава отдела вакцин американского агентства по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA Константин Чумаков. "Как можно доверять чему-то, что неизвестно? Ничего не опубликовано, никакой информации нет, кроме бравурных заявлений в широкой прессе. Никто это серьезно даже не рассматривает. Это какие-то внутренние политические российские дела", – говорит Чумаков.

Четвертого сентября, всего через три недели после заявления Путина о регистрации вакцины, в авторитетном медицинском журнале Lancet была опубликована статья об испытании российской вакцины от COVID-19. Зарубежных экспертов удивили скорости разработки и исследований, а также отсутствие оригинальных данных о научной работе.

В открытом письме 16 ученых потребовали от авторов статьи предоставить больше информации о вакцине. Скепсис объясняется просто: за рубежом клинические испытания медицинских препаратов обычно занимают не меньше года.

"Для того чтобы проверить, что вакцина работает, надо сначала ее сделать, потом надо привить людей, потом надо их пронаблюдать некоторое время, чтобы убедиться, что привитые люди "работают" реже, чем непривитые. Только это может доказать ее эффективность, и только наблюдения могут показать, что вакцина не вызывает серьезных осложнений, – считает вирусолог Константин Чумаков. – После того как были сделаны эти скороспелые заявления о том, что вакцина готова, шансы России продать эту вакцину в цивилизованном мире резко снизились".

В институте Гамалеи [НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи], где была разработана вакцина "Спутник V", на просьбу Настоящего Времени об интервью так и не ответили.

14 октября Владимир Путин сообщил о регистрации еще одной российской вакцины от коронавируса – тоже без клинических испытаний третьей фазы: их также будут проводить уже после регистрации на 40 тысячах добровольцев. А в декабре в России планируют зарегистрировать еще и третью вакцину.

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