Трамп сказал, что уедет из CША, если проиграет Байдену

Трамп сказал, что уедет из CША, если проиграет Байдену28
- 17.10.2020, 20:17
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Выборы президента США запланированы на 3 ноября.
Президент США Дональд Трамп, выступая 16 октября на предвыборном шоу в штате Джорджия, предположил, что ему придется покинуть страну в случае поражения на выборах от "худшего кандидата в истории", как он назвал Джо Байдена.
Об этом пишет The Hill.
По словам Трампа, он испытывает давление от того, что ему приходится противостоять такому слабому политику, как Байден.
Ряд изданий, в частности Daily Beast, не восприняли слова президента как шутку. Сайт The Lincoln Project, отражающий интересы антитрамповской группы в Республиканской партии, сопроводил фрагмент речи главы Белого дома твитом: "Обещаешь?"
Promise? https://t.co/CNmtI6ENn3— The Lincoln Project (@ProjectLincoln) October 17, 2020
Президент также отметил, что, видимо, ему не стоит так шутить, при этом сам он не улыбнулся.
Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Республиканцу Трампу, баллотирующемуся на второй срок, противостоит выдвиженец Демократической партии Байден.
По данным опроса британской консалтинговой компании Opinium Research, Байден опережает действующего президента на рекордные 17 пунктов.