Трамп сказал, что уедет из CША, если проиграет Байдену 28 17.10.2020, 20:17

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Выборы президента США запланированы на 3 ноября.

Президент США Дональд Трамп, выступая 16 октября на предвыборном шоу в штате Джорджия, предположил, что ему придется покинуть страну в случае поражения на выборах от "худшего кандидата в истории", как он назвал Джо Байдена.

Об этом пишет The Hill.

По словам Трампа, он испытывает давление от того, что ему приходится противостоять такому слабому политику, как Байден.

Ряд изданий, в частности Daily Beast, не восприняли слова президента как шутку. Сайт The Lincoln Project, отражающий интересы антитрамповской группы в Республиканской партии, сопроводил фрагмент речи главы Белого дома твитом: "Обещаешь?"

Президент также отметил, что, видимо, ему не стоит так шутить, при этом сам он не улыбнулся.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Республиканцу Трампу, баллотирующемуся на второй срок, противостоит выдвиженец Демократической партии Байден.

По данным опроса британской консалтинговой компании Opinium Research, Байден опережает действующего президента на рекордные 17 пунктов.

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