Азербайджан и Армения назвали время перемирия 17.10.2020, 21:41

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Баку и Ереван объявят в зоне карабахского конфликта гуманитарное перемирие 18 октября.

Армения и Азербайджан объявят в зоне карабахского конфликта гуманитарное перемирие 18 октября с 00:00 по местному времени, сообщает interfax.by со ссылкой на МИД Армении.

"Республика Армения и Республика Азербайджан приняли решение объявить гуманитарное перемирие 18 октября с 00:00 по местному времени", - говорится в заявлении МИД Армении.

"Данное решение принято в продолжение заявления президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (России, Франции, США) от 1 октября, заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 октября и в соответствии с совместным заявлением (глав МИД Армении, Азербайджана, России - прим.) в Москве от 10 октября", - отметили в МИД республики.

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