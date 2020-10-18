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В Беларуси десятки тысяч пенсионеров живут на $84 в месяц

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  • 18.10.2020, 17:32
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В Беларуси десятки тысяч пенсионеров живут на $84 в месяц

Сколько белорусов получают социальные пенсии.

В Беларуси около 72 тысяч человек получают социальные пенсии. Это данные Белстата на конец 2019-го года. Эти выплаты назначают тем, кто не может претендовать на трудовую пенсию из-за нехватки страхового стажа. На конец 2019-го средний размер соцпенсии составлял 215 рублей ($84) в месяц, пишет tut.by.

В 2018 году социальные пенсии получали также около 72 тысяч человек (данные Белстата с учетом округления). До этого число тех, кому выплачивали соцпенсии, увеличивалось. К примеру, в 2012 эти выплаты получали 56 тысяч человек, в 2000-м — 50 тысяч, а в 1990-м — 37 тысяч.

Средняя социальная пенсия на конец 2019-го года составляла 215 рублей. Для сравнения: средний размер назначенных пенсий в это время был на уровне 431,3 рубля (168 долларов), а пенсий по возрасту — 445,9 рубля.

В основном соцпенсию в Беларуси получают дети-инвалиды в возрасте до 18 лет и инвалиды с детства, уточняли ранее в Минтруда.

Социальная пенсия также назначается женщинам старше 60 лет, мужчинам старше 65 лет, не имеющим права на трудовую пенсию из-за отсутствия требуемого стажа работы с уплатой взносов — минимального страхового стажа.

До 2014 года страховой стаж, который учитывается при определении права на трудовую пенсию, составлял 5 лет. А с 1 января 2014 года его увеличили до 10 лет, через год — до 15 лет. С 2020 года он составляет 17 лет и 6 месяцев. Ежегодно эта планка будет увеличиваться на 6 месяцев — до 20 лет. При назначении пенсии в 2025 году и позднее потребуется наличие страхового стажа не менее 20 лет.

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