Роберт Бедронь: Делаем все возможное, чтобы узурпатор ушел в небытие 19.10.2020, 9:33

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Роберт Бедронь

Беларусь должна встать на путь демократии.

Об этом в «Фейсбуке» пишет депутат Европарламента от Польши, председатель комиссии по связям с Беларусью Роберт Бедронь, комментируя протесты в Беларуси.

«71-й день протестов в Беларуси. В Минске прошел Партизанский марш, на который вышли тысячи белорусов и белорусов.

Авторитарная власть, к сожалению, не сдается — очевидцы сообщали, что были слышны взрывы гранат, а в столице видели силовиков с огнестрельным оружием.

Мы должны и делаем все возможное, чтобы Беларусь встала на путь демократии, а те, кто узурпирует власть, ушли в небытие», — заявил Роберт Бедронь.

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