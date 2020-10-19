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На Национальном стадионе в Варшаве разместят временный госпиталь

  • 19.10.2020, 11:29
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На Национальном стадионе в Варшаве разместят временный госпиталь
Фото: Maciek Gillert / newspix.pl

В Польше наблюдается резкий всплеск заражения коронавирусом.

В Польше на Национальном стадионе в Варшаве откроют временный госпиталь, сообщает сайт Charter97.org со ссылкой на польские СМИ.

Как сообщил официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер, в конференц-залах стадиона в ближайшее время развернут 500 коек для пациентов с COVID-19, некоторые из которых будут обеспечены кислородом.

«Мы видим резкий всплеск заболеваемости, поэтому нам необходимо обеспечить места для госпитализации для тех, кто в этом нуждается», — подчеркнул Мюллер.

Отметим, что в Польше 17 октября зарегистрировали 9622 случая инфицирования COVID-19 — рекордное количество заболеваний за сутки для страны. 84 человека умерли.

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