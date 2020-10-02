Врач Букингемского дворца рассказала, как быстро восстановиться при коронавирусе 1 2.10.2020, 12:52

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Одним из ключей к этому служит сбалансированное питание.

Бывший врач Букингемского дворца Анна Хемминг (Anna Hemming) рассказала, что влияет на быстрое восстановление при коронавирусе. Одним из ключей к этому служит сбалансированное питание, пишет cursorinfo.co.il.

Инфекционное заболевание на данный момент подтверждено более чем у 1,7 миллиона человек по всему миру. Правительства стран настоятельно призывают людей оставаться дома, чтобы дальнейшего распространения опасности.

Некоторые пациенты имеют коронавирус, даже не зная об этом, так как у них может не быть никаких признаков состояния, у других же лиц развиваются тяжелые симптомы, требующие стационарного лечения.

Анна Хемминг уверила, несмотря на то, что нет никакого способа узнать, каковы же будут последствия, люди, которые находятся в хорошей форме и здоровы, а также предпочитают здоровое питание, скорее всего, будут иметь легкие симптомы COVID-19.

«Вы можете быть госпитализированы с коронавирусом, если вы здоровый человек, но это менее вероятно. Нет никакой гарантии, в какую группу вы можете попасть. Я знаю, что несколько здоровых и суперспортивных молодых людей, находящихся в настоящее время в больнице на ИВЛ, изо всех сил пытаясь выкарабкаться. Однако хорошо задокументировано, что все же восстанавливаются быстрее те, кто занимается спортом, имеют хорошее сбалансированное питание», — отметила бывший врач Букингемского дворца.

Рекомендуется, чтобы каждый человек старался есть не менее пяти порций фруктов и овощей каждый день. Что касается упражнений, то следует их делать по крайней мере 150 минут умеренной интенсивности каждую неделю.

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