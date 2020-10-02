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Специалист по управлению: Луканомика приближается к коллапсу

  • 2.10.2020, 20:27
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Специалист по управлению: Луканомика приближается к коллапсу

Скоро доллар будет стоить пять белорусских рублей.

К концу года курс доллара может достигнуть 3,5 рублей, а в следующем году, не исключено, что поднимется до 5 рублей. Такой прогноз высказал эксперт по управлению и развитию Геннадий Терпиловский, сообщает «Салідарнасць».

— У нас превалирует госсектор, поэтому и растет госдолг. Вполне возможно, что предприятия с начала года просто работали на склады. Продаж нет, значит, надо пополнять «оборотку» заемными средствами, — прокомментировал специалист факт увеличения госдолга Беларуси за 8 месяцев текущего года почти на 30% при падении экономики.

Геннадий Терпиловский считает, что подобная экономическая политика белорусских властей медленно приближает страну к «коллапсу».

— Я бы назвал это кризисом и управления, и деятельности самих государственных предприятий. Явно, не верно были расставлены акценты. Скорее всего «закачиваются» средства для удержания рабочих на своих местах, чтобы не вышли на улицы. Идет просто «накачка» деньгами. А где их брать, если экономика не работает? Только через заимствования. Это такое медленное приближение к коллапсу.

В этом году уже дважды были «вбросы» с точки зрения сдерживания курса. Та же инфляция, девальвация — это один из методов отъема денег у населения.

Не исключено, что в следующем году курс доллара поднимется и до 5 рублей, а к концу этого вполне может достигнуть 3,5 рублей, — сказал эксперт.

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